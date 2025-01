Una pareja de San Rafael busca a sus tres perros que se llevó la crecida del río Atuel

"En un principio pudimos acceder por el lago y recorrer caminando, en busca de huellas. El miércoles pasado vimos huellitas por la zona que pudimos reconocer", comentó la pareja al portal de noticias sanrafaelino.

Lo que contaron es que han intentado hablar con personal de la Policía, Vialidad, Defensa Civil y la empresa. Sin embargo, "no conseguimos la autorización para entrar y estamos desesperados. Gina, Osa y Benito significan mucho para nosotros y no queremos que pasen más días perdidos. Por eso no vamos a bajar los brazos ni descansar hasta que aparezcan", expresaron los dos humanos en el mismo diario.

La pareja dejó fotos de sus perros y un mensaje en las tranqueras de los campos de la zona. El teléfono para comunicarse con ellos si hay alguna novedad es 260-4819574. "Tenemos la esperanza que si nos dejan entrar los vamos a encontrar", afirmaron.