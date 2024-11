Una mujer fue salvajemente agredida porque estaba tomando mate en un campo de golf

La víctima se encontraba en el predio deportivo cuando la agresora se acercó y la impactó dos veces con un palo de golf en la cabeza.

La mujer sufrió múltiples contusiones y debido a la paliza quedó con un intenso dolor corporal y moretones a la altura del hombro.

La agresora, quien era más joven que la víctima, estaba con su pareja, un hombre de edad similar que se sumó al ataque con insultos y amenazas contra la mujer.

Además, la atacante le propinó una serie de insultos clasistas, del estilo "esto no es Ostende, vayan al Conurbano a tomar mate, negras, ratas, pagamos 50 mil dólares por estar acá".

“Esta gente estaba jugando al golf, lejos. Nosotras estábamos al costado de la cancha. Sabemos las reglas del golf, la etiqueta y todo. Empezamos a ver algo raro porque las pelotas volaban muy rápido. A esta gente le molestaba nuestra presencia y empezaron a tirar para nuestro lado”, relató.

“De la nada, con el palo que tenía en la mano, me pegó en la cabeza. El palo se partió y el golpe me dejó atontada. Después sacó otro y me volvió a pegar”, describió

La víctima se trasladó hacia un hospital local donde fue atendida y está fuera de peligro. A su vez, presentó una denuncia contra la agresora en una seccional de la jurisdicción.

La pareja que la agredió de manera física y verbal fue identificada como Celeste López, de 44 años, y Mariano Girini, de 62. Ambos tienen domicilio radicado en Pinamar, y el hombre se desempeña como gerente en una farmacia local.