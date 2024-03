Una joven murió por dengue hemorrágico luego de dar a luz

Este caso marca el primer registro de contagio vertical de dengue, lo que subraya la importancia de tomar precauciones contra la proliferación de mosquitos, especialmente en condiciones climáticas actuales.

Según el profesional, "no se podría haber evitado". El dengue puede ser común o hemorrágico dependiendo del paciente. En el caso de la joven, hubo una comorbilidad tratándose del embarazo.

El bebé pesó 2.700 kilogramos y fue dado de alta para quedar al cuidado de su abuela.

En diálogo con Radio Universidad, Laura García, la mamá de Macarena, relató con dolor lo ocurrido y acusó una posible responsabilidad de los médicos del dispensario, donde aseguran que la medicaron pero que se negaron a realizar los testeos por dengue.

►TE PUEDE INTERESAR: Video: un tronco derribado casi aplasta a un hombre en Las Heras

La mujer contó cómo fue esa agitada semana en la que aparecieron los primeros síntomas, acompañados con una fuerte fiebre de 40º, hasta el peor final. Sin embargo, reconoció que el embarazo estaba a término, por lo que cuando llegó a dar a luz (momento en que se complicó todo por un dengue hemorrágico) lo hacía en fechas previstas.

“Ella ya hacía una semana que iba al médico a decir que no estaba bien, que se sentía mal, que tenía mucha fiebre, tenía 40 de fiebre la primera vez que fue y no le hicieron el análisis correspondiente al dengue”, se quejó Laura García, al señalar que estas primeras consultas las hizo en el dispensario de Porteña.

Cba mujer murió por dengue.jpg La joven mujer embarazada había sido trasladdaa al Hospital Iturraspe de San Francisco, por la alta fiebre que presentaba

"El cuadro seguía. Yo pedí que la mandaran a San Francisco y me dijeron que no porque si no estaba en trabajo de parto no la iban a recibir”, insistió la mujer.

Entonces, una vez más, yo les pregunté si no sería dengue y ellos me dijeron que no, entonces le hicieron el hisopado del Covid y le dio negativo”, describió.

►TE PUEDE INTERESAR: Liberaron al padre de los niños intoxicados con cocaína y una pericia apuntó contra la madre

Entonces explicó que "volvieron a medicarla con buscapina y dipirona", relató la madre de la joven fallecida, y le volvieron a pedir tranquilidad y paciencia para que se superara el cuadro.

La madre de la joven fallecida esperará ahora los resultados forenses para luego iniciar sus reclamos por lo ocurrido, dijo. Mientras, remarcó que su hija cursaba un embarazo normal y que antes no había tenido dengue y tampoco Covid.