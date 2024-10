Una joven mendocina encontró su identidad: se reunió con sus hermanos luego de 18 años de haber sido adoptada

El encuentro se dio por medio de la intervención del Programa Identidad Biológica Mendoza, que pertenece a la Dirección de Derechos Humanos, que dirige Alejandro Verón. Ellos fueron quienes colaboraron para que Malena se reuniera con sus parientes de sangre.

Malena juan y tía abuela.jpg Juan y Malena junto a la tía abuela Beatriz, quien contó parte de la historia que a Malena le faltaba conocer. Foto: Prensa de Gobierno

Malena en busca de su identidad

"Si bien siempre quise saber de mi familia biológica, en julio hablé con mis padres y me decidí a buscarlos", contó Malena luego de reencontrarse con sus hermanos y su tía abuela.

Los padres adoptivos la guiaron. "Me dijeron que si quería conocer a mis hermanos, tenía que venir a Mendoza", sostuvo la chica, que todavía se secaba las lágrimas por la emoción del reencuentro.

El programa de Identidad Biológica hizo el resto, y finalmente se reunieron.

Malena y sus hermanos.jpg Malena (centro) Juan (a la derecha) y Luciano (a la izquierda). Los hermanos biológicos que se encontraron en Mendoza. Intervino el Programa Identidad Biológica, que pertenece a la Dirección de Derechos Humanos de la provincia. Foto: prensa de Gobierno.

Parecidos entre los hermanos

Una de las cosas que quería saber Malena era cuánto se parecía a sus hermanos, no solo físicamente, sino en otros aspectos, como gustos y actitudes. "Debemos tener muchas similitudes", sostuvo la chica.

En cuanto a Juan, el hermano mayor, muy emocionado contó que él también había comenzado a buscar a su hermana cuando su madre falleció hace 5 años.

"Primero me enojé mucho con mi abuela Lola, porque no me había contado la verdad, como un año estuve enojado con ella. Me enojé porque no me había contado todo esto antes. Ahí empecé a buscar a mi hermana", relató

Juan y Malena son muy parecidos físicamente. Basta con mirarlos cuando sonríen: a los dos se les marcan hoyuelos en las mejillas y se les achinan los ojos. Luciano tiene una mirada de ojos redondos. Pero también comparte algunos rasgos con ellos.

Malena y hermanos.jpg Malena y sus dos hermanos quieren crear un vínculo más allá de los años de separación. Foto: Prensa de Gobierno

El por qué de la adopción

Quien dio algunos detalles de la adopción de Malena fue su tía abuela Beatriz. "En la época en que mi sobrina se quedó embarazada de Malena, Juan era chiquito. Los teníamos nosotras -su hermana Lola y ella-. Mi hermana tenía miedo que nos quitaran a Juan, porque vio como son las leyes. Además éramos muy pobres", sostuvo.

Entonces, su sobrina tomó la decisión de dar en adopción a la niña, apenas nacida.

En ese momento, Malena fue adoptada y criada con mucho amor, pero siempre tuvo ganas de "armar el rompecabezas" de su identidad.

"Mi mamá biológica no pudo criarme. No estaba bien económicamente y pensó que lo mejor era darme en adopción a una familia que sí me pudiera cuidar", contó Malena.

El amor de su padre adoptivo

padre y malena.jpg Malena y su papá Alejo, puro amor familiar. Foto: Prensa de Gobierno

Durante el encuentro, que se realizó en Casa de Gobierno, los chicos y las familias biológica y adoptiva tuvieron posibilidad de conocerse. Malena le pudo presentar a su papá Alejo a sus hermanos biológicos y a su tía.

Alejo resumió toda la relación que los unió a Malena con una frase: "Nosotros pensábamos que una historia de amor no podía empezar con una mentira, por eso Malena siempre supo cómo era su historia". Alejo la acompañó todo el tiempo y ambos, padre e hija, se demostraron cuánto afecto los une.

Cómo funciona el programa de Búsqueda de Identidad Biológica

Alejandro Verón, director de Derechos Humanos, contó que la función que cumplen es la de acompañar a las personas que buscan su identidad, siempre y cuando no coincida con la etapa de la dictadura, ya que esa búsqueda va por otros carriles.

En cuanto a su programa, lo que hacen ellos es entrevistar a la gente que busca su identidad y facilitarles la solicitud de partidas de nacimiento, ya que tienen acceso a los libros de los hospitales. También trabajan en coordinación con el banco de datos genéticos.

Según contó Verón, actualmente trabajan en 124 casos de personas que buscan sus orígenes como también de padres y madres que quieren encontrar a sus hijos e hijas.

