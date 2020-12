La información fue revelada por el periodista Luis Ventura. El panelista de América TV también contó que Maradona sabía de la existencia de Eugenia e incluso compartieron momentos juntos mientras Diego era el DT de Gimnasia y Esgrima.

supuesta-hija-de-Maradona.jpeg

Según reveló Ventura la joven no reclama dinero y prefiere mantener su perfil bajo. Solamente quisiera conocer quién fue su papá y conocer las causas de su fallecimiento. “No tiene demasiadas inquietudes más que ser reconocida. No quiere herencia, quiere saber su identidad y saber de qué murió su padre. Ella cuenta que se le acercó a Diego y se lo dijo”, dijo el periodista.

Hasta la fecha solo 5 personas son hijos reconocidos por Diego Maradona: Dalma, Gianinna, Diego Jr., Jana y Dieguito Fernando. Entre los que reclaman su paternidad ahora están Santiago Lara, Magalí Gil y Eugenia Loprevittola.