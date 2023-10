Una cardióloga infantil contó cómo fue el millonario robo que sufrió en Chacras de Coria

"Hemos encontrado hechos con una gran similitud. Ladrones que rompen los vidrios de vehículos a profesionales de la salud y arrebatan elementos muy costosos y que no se consiguen con tanta facilidad en el país, por todo el problema de la devaluación", alertó la profesional sobre el robo ocurrido el martes. Y sumó con resignación: "Da la sensación que no los para nadie a los delincuentes".

camioneta robada a cardióloga.jpg Una cardióloga infantil sufrió el robo de todo su instrumental en un hecho a plena luz del día, frente a una pastelería en Chacras de Coria. Foto: Gentileza

La médica vivió una situación dramática el pasado martes a las 10, cuando compartía un café en la pastelería Brillant Savarin, (Darragueira 7035) con una amiga. Había dejado su camioneta estacionada en frente al edificio y fue la moza la que le advirtió que unos sujetos estaban sustrayendo elementos de su interior.

"Fue tal la desesperación que salí corriendo a detenerlos y a pedir ayuda. Le gritaba a la gente que eran ladrones para que los detuvieran. Sinceramente no medí el peligro y traté de recuperar lo que tanto me costó. Hoy lo pienso y doy gracias a Dios que no me pasó nada, más allá de lo material", admitió la profesional al recordar el millonario robo de su equipo de trabajo.

Se llevaron una valija con elementos muy sofisticados como un electrocardiógrafo, pinzas de adultos y de niños, el cargador del electrocardiógrafo, un estetoscopio, una computadora portátil (Mac) y un cargador.

"Cuando el caso salió a la luz, mucha gente se solidarizó conmigo. Como vengo de una familia de cardiólogos me prestaron el equipo para trabajar. Con la fuerte devaluación que vive el país es muy complicado conseguir este aparato que vale más de $700 mil", expresó.

La mujer radicó la denuncia en la Comisaría 30 de Chacras de Coria y hasta brindó detalles del vehículo en el que se movilizaban los malvivientes, un Peugeot Sport, pero hasta el momento la investigación policial no arrojó resultados positivos.

