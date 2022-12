Una asociación comenzó una colecta para Navidad para los chicos con cáncer internados en el Notti

Mercedes Carrión explicó en un posteo en sus redes sociales lo duro que es vivir una Navidad dentro de un hospital, cuando afuera se escuchan los festejos y en el interior de la sala de internación solo hay silencio.

imagen.png Mercedes Carrión y todos los que forman la Asociación Traspasar, colaboraron y estuvieron con los chicos con cáncer del Hospital Notti para que tengan su arbolito de Navidad.

"Hace algunos años acompañando a mi hija en la cama de un hospital, el reloj dió las 12 y afuera el sonido de los fuegos artificiales no se hizo esperar, pasa que el mundo no se detiene , y cuando uno está ahí adentro no logra entenderlo", expresó la mujer que luego de la pérdida de su hija fundó la Asociación Traspasar para continuar con la lucha contra el cáncer infantil.

"Hoy ya no espero que el mundo se detenga, muy por el contrario, espero que todos los que hoy somos afortunados de estar del otro lado nos pongamos en acción más que nunca y hagamos que la Navidad de los que les toca estar ahí adentro sea lo más bonita posible para que, cuando el reloj dé las 12, ellos sepan que no están solos y que somos muchos los que desde afuera ponemos todo nuestro amor en ellos. Porque la Navidad al fin de cuentas es eso: amor", indicó Mercedes.

En el posteo, Mercedes dijo: "Se acercan fechas especiales para todos. ¿Quién en casa no se llena de ilusión ante la llegada de la Navidad y de los Rreyes Magos? Ver la carita de felicidad de nuestros niños nos llena de ilusión a todos. Vamos a hacer de Navidad y Reyes Magos algo mágico para mis amiguitos, ¿me ayudás?".

imagen.png La Asociación Traspasar comenzó una colecta para que los chicos internados que luchan contra el cáncer tengan una noche de Navidad Mágica.

Una colecta de amor para Navidad y Reyes Magos

Para colaborar con los niños que estarán internados durante la llegada de la Navidad y también para Reyes Magos, Mercedes Carrión hizo una serie de pedidos especiales, ya que se trata de chicos en una situación muy particular.

"Comprá un juguete, elegilo con mucho amor que nosotros se los hacemos llegar", expresó. Quien quiera colaborar con esto, el juguete debe ser nuevo, recién comprado. Esto se debe a que los usados, a pesar de estar en buen estado, pueden trasladar algunas bacterias que pueden perjudicar la salud de estos niños, ya que su sistema inmunológico está débil por las quimioterapias.

imagen.png A pesar de estar internados, estos niños también tienen la ilusión de recibir un regalito y compartir con sus familias.

"Armá una caja de Navidad. Puede ser con budines, pan dulce y todas las cosas ricas que esa noche vos vas a disfrutar en tu casa. Vamos a llegar a cada uno de ellos para que también puedan disfrutar", indicó.

Otra opción: "Sumate con tu donación en nuestras cuentas. Vamos a llevar la cena a la casa de los que hoy nos necesitan. Ponele amor, mucho amor y dejame ser el puente para que la ilusión, la fe y la esperanza sigan intactas".

►TE PUEDE INTERESAR: La onda de calor que padecen los mendocinos es extraordinaria y no existen registros de una similar en la provincia

Quienes tengan dudas pueden comunicarse por Facebook de Mariana Carrión, o al de Asociación Tras-Pasar, o también llamar al 2613643707.

Quienes quieran hacer una donación de dinero, pueden hacerlo a la cuenta bancaria de CBU 1910115855011501444332, número de cuenta 0144433, del Banco Credicoop, a la Asociacion Traspasar con Cuit 30713440805.

Sino por Mercado Pago al CVU 0000003100089041064905 o al alias asociacion.traspasar.