Un truco con vinagre para limpiar las baldosas de la casa pegoteadas y llenas de grasa

baldosas Para limpiar las baldosas no hay que usar productos caros ni trucos rebuscados.

En esta ocasión te voy a compartir un truco con vinagre muy sencillo para limpiar esas baldosas de la casa llenas de grasa o con pegotes antiguos que ya ni recuerdas de dónde salieron.

Limpiar con vinagre, más allá de su facilidad de uso, no es algo que se pueda hacer sin considerar ciertas precauciones y tomar algunas medidas. Partiendo de la base de que el vinagre es un ácido abrasivo, podemos pensarlo como un líquido corrosivo para algunas superficies e inofensivo para otras.

Las propiedades ácidas del vinagre sirven para preparar alimentos en conserva que requieren de cierta acidez para que no se desarrollen bacterias en ellos y también sirve para ablandar grasa o pegotes de los muebles, pisos, ventanas y espejos de la casa. Un producto que abarca múltiples ámbitos del hogar.

Con un truco: cómo usar vinagre para desengrasar las baldosas

Las manchas más comunes en las baldosas de los pisos son las que provienen de la calle o las que aparecen cuando dejamos caer alguna bebida o alimento por accidente.

vinagre en pisos Cuando no limpiamos los pisos seguido, es normal que las juntas y las baldosas se llenen de mugre.

¿Por qué es esencial limpiar los pisos? Básicamente, porque caminamos sobre ellos a diario y, cuando están sucios, son fuente de contaminación, gérmenes, malos olores y alérgenos.

Para limpiar las baldosas pegoteadas o engrasadas, yo recomiendo tener a mano siempre una mezcla de vinagre blando con jugo de limón para rociarla sobre el pegote. Ambos ácidos sacan la mancha inmediatamente, no dañan las baldosas y dejan un aroma cítrico agradable. Exprime un limón, agrega una taza de vinagre y rellena con agua hasta arriba.

¿Y cómo puedo limpiar las juntas de las baldosas?

Usando la misma mezcla de vinagre y limón, puedes remover el moho y la grasa pegada en las juntas. Para este truco vas a tener que ayudarte con un cepillo de dientes desgastado o algún cepillo pequeño.

limpiar juntas El vinagre mantiene los pisos limpios, es un producto seguro y no daña las baldosas.

Rocía el vinagre en todas las juntas, deja que actúe por unos 15 minutos, refriega y seca bien con una servilleta para evitar que se acumule humedad.