Cuando se trata de mugre, pegotes, malos olores, ropa rota o plagas en el jardín, siempre puede aparecer un truco casero salvador. Un truco casero es una herramienta sencilla, por lo general económica, que puede ser utilizada en el hogar para limpiar manchas complejas en poco tiempo y con pocos ingredientes.
Un truco casero muy necesario: te explico cómo limpiar la cera depilatoria y eliminar los pegotes
Las manchas de cera son un enorme problema. Con un truco casero puedes removerlas de diferentes superficies
Hoy te comparto un truco casero muy simple para que puedas limpiar y remover las manchas de cera de distintas superficies, como cerámica, telas, sillones y maderas. La cera depilatoria es un producto muy común, presente en varias casas y súper utilizado para realizar procedimientos de depilación. Por lo general, la cera se obtiene de manera natural y vegetal.
Con un truco casero: cómo puedo limpiar las manchas de cera depilatoria
Para limpiar y remover los pegotes de cera solo basta con un truco casero. El procedimiento va a depender de la superficie, material y tejido manchado. A continuación te dejo una lista de superficies y sus trucos para que puedas limpiar la cera sin dejar marcas.
Antes de limpiar cualquier pegote o mancha, es importante tener en cuenta el tamaño y antigüedad de la mancha. Las manchas de cera se deben tratar lo antes posible para evitar que se fijen permanentemente. Además, lo mejor es limpiarlas en frío para no quemar tus manos ni esparcir el producto.
Sin importar el procedimiento, antes de realizar cualquier truco casero, lo ideal es secar y enfriar la cera usando un cubo de hielo dentro de una bolsa plástica. Luego raspa con cuidado el exceso de cera usando un cuchillo o espátula.
- Para quitar las manchas de cera de los pisos de madera, lo ideal es enfriar la mancha con un hielo, raspar con una espátula, aplicar calor con un sacador de cabello y retirar los restos de cera con un papel absorbente.
- Para limpiar las manchas de cera del sillón o los tapizados, puedes realizar el procedimiento anterior, pero, al finalizar, lo mejor es cepillar la zona afectada con un poco de agua y detergente.
- Si la cera se derramó en el piso, deja que se enfríe completamente y retira con una espátula haciendo palanca. Par limpiar los restos, utiliza un poco de alcohol diluido en agua.
- Si las manchas de cera aparecen en la ropa, primero debes enfriar el producto, retirar la cera raspando con cuidado y finalmente añadir un poco de aceite de oliva o alcohol para limpiar el excedente.
Un truco casero y algo más: 3 consejos para evitar manchas de cera
- No utilices la cera muy caliente o líquida. Al chorrear puede dejar manchas en todas partes.
- Coloca una compotera o tapa debajo del rodillo de cera para que las gotas o manchas queden ahí y no en tu ropa.
- Utiliza pequeñas proporciones de cera en el palillo para evitar pegotes en todas partes.