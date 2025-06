Un mendocino varado en Israel con su familia pidió ayuda al gobierno para regresar a Mendoza

Oscar Roitman mendocino en Israel.jfif Oscar viajó en el 2024 y su esposa y su hijito llegaron en enero a Israel. Tenían pasajes a España para el 30 de junio pero los aeropuertos están cerrados y quieren volver a Mendoza

La única opción es cruzar por tierra a Egipto o Jordania

Si bien como ya se dijo los aeropuertos están cerrados, la única opción de irse de Israel es cruzar por tierra a los países vecinos.

"La embajada argentina nos dio las opciones de cruzar por tierra a Egipto, lugar que queda a aproximadamente 5 horas de donde estamos, o la otra posibilidad es ir a Jordania, país al que para acceder también tenemos que viajar la misma cantidad de horas, y esto nos produce mucho temor", sostuvo Oscar.

El punto es que la embajada no les da ningún tipo de garantías y no aconseja realizar este viaje. En cambio, en el lugar donde ahora se encuentran tienen el bunker de seguridad y por el momento y hasta que la solución no sea más de fondo, no se moverán de ahí.

Qué se puede hacer y qué no en medio de una Israel bombardeada

Básicamente, lo que pueden hacer en este momento tanto los Roitman como todas las personas que se encuentran en este sitio es comprar víveres y asistir a la farmacia, por lo que están provistos de alimentos, elementos de limpieza, remedios y pañales. En este sentido, dijo que no hay desabastecimiento.

Sin embargo, las salidas deben ser rápidas, porque cuando hay un anuncio de bombardeo, primero les suena una alarma en el celular y esto indica que deben ir al refugio en un lapso de tiempo no mayor a 10 minutos.

El punto es que los avisos de bombas son cada vez más seguidos y se encuentran en una situación de alerta permanente. Por esto solicitaron la ayuda del Estado.

"El consultado ha hecho un grupo en el que somos 187 argentinos en Israel, queremos gestionar que nos vengan a buscar" manifestó Oscar, quien también contó que las familias tanto de él como la de su esposa Gabriela están sumamente preocupados por lo que ocurre. Quisieron llevar tranquilidad a las familias, porque se encuentran bien, pero reiteraron el pedido de ayuda a las autoridades. "Se trata de una cuestión humanitaria, la situación aquí es insostenible", manifestó el entrenador.