Un mendocino perdió el vuelo por el paro de Intercargo y no pudo despedir a su padre que murió

Vuelos normales en el Aeropuerto de Mendoza.jpg

"Pero bueno cuando llegué a La Plata, al hospital, eran las 12 del mediodía. Y me dijeron que no viera el cuerpo de mi papá porque ya habían pasado más de 24 horas. No lo recomendaban"; amplió angustiado, el hombre que tiene un hijo de apenas meses.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/SpinelliMariano/status/1854250065272918340&partner=&hide_thread=false Hoy murió mi viejo y como a los de intercargo se les ocurrió hacer un paro sorpresa, me cancelaron el vuelo para poder ir a despedirlo. Así q ahora estoy en la terminal por comerme un hermoso viaje de 15 horas por bondi.



Después no se enojen si gana Milei manga de inútiles. — Mariano Spinelli (@SpinelliMariano) November 6, 2024

"Al personal que estaba en el aeropuerto, la verdad que no los hago responsables. Tampoco tenían mucha información ni qué decirme. Así que cuando vi cómo era la situación, rápidamente, lo que más me preocupaba era llegar a La Plata así que me fui", continuó.

Milei echó a 15 empleados de Intercargo por "torturar" a los pasajeros

El gobierno de Javier Milei decidió este jueves la desvinculación de 15 empleados de Intercargo vinculados con el conflicto gremial que provocó el día anterior cancelaciones y demoras en Aeroparque y Ezeiza (y como consecuencia en Mendoza) y afectó a miles de pasajeros de las aerolíneas Flybondi, Jetsmart, Latam y Gol.

javier milei.jpg

"Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo", publicó el ministro de Economía, Luis Caputo en su cuenta de la red social X.

"En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión", sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

Bullrich aseguró: "No nos van a pasar por arriba"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó la medida gremial de la empresa Intercargo, que tuvo lugar el pasado miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery, y prometió regularizar la situación en los aeropuertos. “Así como liberamos la calle, vamos a liberar los aeropuertos”, prometió.

Tras los episodios que afectaron a más de 1.000 pasajeros, desde el Gobierno nacional advirtieron que los gremios tienen hasta el viernes para presentar una propuesta y dar fin a los conflictos sino convocarán a un Plan Preventivo de Crisis “como ultimátum al cierre de la compañía”.

patricia bullrich en mendoza.jpg

“Vivimos una situación inédita, nunca vista, tanto es así que 18 personas debieron ir a la unidad médica. Personas con temblores, con sofocamiento, convulsiones, una persona con hipertensión”, describió la funcionaria.

En la misma línea, remarcó: “Nos pusimos al frente, logramos demostrar que no nos van a pasar por arriba, que vamos a liberar a la gente de esta tortura permanente a la que es sometida en los aeropuertos, haciendo asambleas repentinas, arruinándoles la vida a miles de personas con distintos destinos, con estos paros salvajes”.

Asimismo, reveló que el presidente Javier Milei instruyó al Gabinete a tomar medidas, enfatizó en que “Intercargo es una problema enorme desde hace años”, y definió la protesta de ayer como “un piquete aéreo”. “Hay que tomar medidas rápidas que tienen que ver con Aerolíneas, con los pilotos y con Intercargo que los hemos denunciado ante la justicia federal por abandono de persona y privación ilegítima de la libertad”, precisó en declaraciones a La Nación +.

“Vamos a actuar con toda la fuerza de la ley. Nosotros defendemos a los 46 millones de argentinos y sus impuestos que les pagan a estos señores los sueldos para torturarlos”, concluyó la ministra.