Un mendocino fue amenazado para que deje antes de tiempo una cochera que había alquilado en Chile

El empresario y ex periodista Ignacio Castro denunció en sus redes sociales un apriete tras un conflicto por el alquiler de una cochera en Chile. Según relató, una mujer chilena que le había arrendado el espacio le exigió que retirara su vehículo antes del plazo acordado, pese a que el servicio ya estaba pago.
El episodio quedó registrado en un intercambio de audios que el propio Castro difundió. En el primero se lo escucha sorprendido por el reclamo y tratando de mantener un tono calmo.
“Qué problema, cómo me vas a sacar el estacionamiento que ya te alquilé, te reservé y te pagué. ¿Cómo vamos a hacer esto?”, le dice, entre risas nerviosas, a la mujer.
Luego se escucha la respuesta de la propietaria, a quien Castro identificó solo como “Ana María”. Allí la mujer le advierte que necesita el lugar “sí o sí” y que no le devolverá el monto completo del alquiler, sino una suma menor.
El audio concluye con una amenaza explícita: “Ahora voy a llamar a mi marido y a mi primo. No quiero llegar a eso porque mis primos son demasiado agresivos. Sería bueno que saques el auto tranquilamente y en paz”.
Hasta el momento, Castro no reveló la identidad de la denunciada ni informó si realizará una presentación judicial por el hecho.
La publicación en sus redes sociales rápidamente le llegó a decenas de personas que se pusieron en su lugar. Algunos le pedían el nombre completo de "Ana María" para denunciarla.
Otros señalaban la forma de comunicarse de la mujer: "Amenaza en vivo y directo. Hay un dejo de impunidad en el tono de Ana María".
La explicación de Ignacio Castro sobre la situación vivida en Chile
En los comentarios, ante la rápida viralización de la publicación, Castro explicó que alquiló una cochera en el edificio donde estaba alquilando mientras vacacionaba en Chile.
"El conserje me gestiona una cochera con Ana María, quien luego me escribe para coordinar", recordó.
Ignacio contó que pagó toda la estadía y se quedó tranquilo.
"Una noche me manda un audio avisando que tenía que dejar el estacionamiento. Le dije que no me parecía, horas después me insistió. Le dije que me parecía cualquiera, que me devuelva la plata o me deje el estacionamiento", dijo.
Allí, ante el pedido de la plata o que lo deje estacionar, aparecieron las amenazas.
"Dejé el estacionamiento y seguí mis vacaciones, un tanto indignado", comentó.
¿Quién es Ignacio Castro?
Ignacio Castro es conocido en el mundo de los medios y empresarial. Además, es impulsor y referente de la iniciativa "Pacto Parental" en Mendoza, lideró una movilización social que logró un consenso masivo entre familias para retrasar la entrega del primer celular a los niños.
La propuesta de este empresario y ex periodista nació desde la preocupación por la salud mental y el impacto de las redes sociales en la infancia.
Logró que el debate sobre la "infancia libre de pantallas" saltara de los grupos de WhatsApp a la firma de acuerdos colectivos. El movimiento que encabeza consiguió que centenares de padres se comprometieran a no entregar celulares con acceso a internet antes de los 14 años (o el fin de la primaria), aliviando la presión social sobre los chicos y fomentando el regreso a formas de recreación analógicas.