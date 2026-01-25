Un mendocino fue amenazado para que deje antes de tiempo una cochera que había alquilado en Chile

Embed - Una chilena amenazó a un mendocino si no dejaba un lugar antes de tiempo pese a haberlo pagado

Luego se escucha la respuesta de la propietaria, a quien Castro identificó solo como “Ana María”. Allí la mujer le advierte que necesita el lugar “sí o sí” y que no le devolverá el monto completo del alquiler, sino una suma menor.

El audio concluye con una amenaza explícita: “Ahora voy a llamar a mi marido y a mi primo. No quiero llegar a eso porque mis primos son demasiado agresivos. Sería bueno que saques el auto tranquilamente y en paz”.

Hasta el momento, Castro no reveló la identidad de la denunciada ni informó si realizará una presentación judicial por el hecho.

Chilena nos desalojó con amenazas. Obvio tuve que dejarla, no estoy para problemas así en vacaciones

La publicación en sus redes sociales rápidamente le llegó a decenas de personas que se pusieron en su lugar. Algunos le pedían el nombre completo de "Ana María" para denunciarla.

Otros señalaban la forma de comunicarse de la mujer: "Amenaza en vivo y directo. Hay un dejo de impunidad en el tono de Ana María".

La explicación de Ignacio Castro sobre la situación vivida en Chile

En los comentarios, ante la rápida viralización de la publicación, Castro explicó que alquiló una cochera en el edificio donde estaba alquilando mientras vacacionaba en Chile.

"El conserje me gestiona una cochera con Ana María, quien luego me escribe para coordinar", recordó.

Ignacio contó que pagó toda la estadía y se quedó tranquilo.

"Una noche me manda un audio avisando que tenía que dejar el estacionamiento. Le dije que no me parecía, horas después me insistió. Le dije que me parecía cualquiera, que me devuelva la plata o me deje el estacionamiento", dijo.

Allí, ante el pedido de la plata o que lo deje estacionar, aparecieron las amenazas.

"Dejé el estacionamiento y seguí mis vacaciones, un tanto indignado", comentó.

¿Quién es Ignacio Castro?

Ignacio Castro es conocido en el mundo de los medios y empresarial. Además, es impulsor y referente de la iniciativa "Pacto Parental" en Mendoza, lideró una movilización social que logró un consenso masivo entre familias para retrasar la entrega del primer celular a los niños.

La propuesta de este empresario y ex periodista nació desde la preocupación por la salud mental y el impacto de las redes sociales en la infancia.

Nacho Castro /mendocinos del año 2025 Ignacio Castro fue elegido como uno de los mendocinos del año por Diario UNO.

Logró que el debate sobre la "infancia libre de pantallas" saltara de los grupos de WhatsApp a la firma de acuerdos colectivos. El movimiento que encabeza consiguió que centenares de padres se comprometieran a no entregar celulares con acceso a internet antes de los 14 años (o el fin de la primaria), aliviando la presión social sobre los chicos y fomentando el regreso a formas de recreación analógicas.