Un joven trans mostró su transformación y se hizo viral

Nicolás explicó que todo empezó como un juego con su hermanita de 7 años, a la que le gusta hacer coreografías con él para subirlas a la red social. El 21 de septiembre, Nicolás publicó un video en el que mostró fotos de su adolescencia, en bikini en la playa, que se funden en “el ahora”, en cuero, después de haberse hecho la mastectomía para sacarse las mamas.

El video dura menos de 10 segundos, tiene casi 5 millones de reproducciones y comentarios de usuarios de todo el mundo.

“Nunca voy a ocultar mi pasado, porque mi pasado es parte de lo que soy hoy. Pero también cuento que en esas fotos van a ver a una Nicole muy femenina que parece contenta. Bueno, la verdad es que no era feliz, para nada”, comienza diciendo Nicolás Romano para contar su historia de transformación.

A los 21 años tuvo que operarse de urgencia del corazón. Esa situación límite llevó al joven trans a decidir hacer un cambio radical en su vida, “no puedo seguir viviendo así, no puedo seguir forzando algo que no soy, fingiendo, no me siento cómodo en este cuerpo”, se dijo.

En cuanto a la transformación de su cuerpo, Nicolás, como todos los trans tuvo que recorrer el camino de la testosterona, es más muestra que en su brazo tiene una jeringa tatuada, la fórmula de la testosterona y el rosa y el celeste de la bandera trans.