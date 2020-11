Video: joven golpeó a un ladrón que quiso robarle el celular

"No roba más", exclamó la víctima tras reducir a golpes al ladrón con la ayuda de un grupo de repartidores de Pedidos Ya. "Sé pelear, me sé defender, hice muchos años artes marciales", contó.

La víctima publicó los videos del hecho en su cuenta de Instagram. "Te quiero muerto, basura. Laburo todo el día para que este gato me venga a robar. gil, te rompimos la cabeza. Me arrepiento de no haberte matado", escribió en sus redes sociales.