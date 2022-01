Un influencer espiritual justificó las violaciones a menores de edad

Federico-Paz-influencer-espiritual-abuso-de-menores2.jpg

El coach realiza retiros, cursos online y clases gratuitas en sus redes sociales. Además, da una serie de recomendaciones espirituales y de consejos sobre el cuidado del cuerpo, a través de tratamientos no convencionales.

Paz, a través de las redes, da opiniones sobre las relaciones interpersonales y, en ese contexto, habló sobre las violaciones a menores y sus palabras se hicieron viral causando mucho enojo.

Video: los repudiables dichos de Federico Paz, el influencer espiritual que justificó el abuso a menores

Embed

"Primero, cuando un niño es abusado, uno se pregunta '¿cómo puede ser que un niño de cuatro o cinco años esté atrayendo esa situación?'. Lo que siempre les digo, acuérdense que la atracción no es de conciencia, la persona no dice 'yo quiero que me abusen', es un tema vibracional. Es un tema inconsciente", comenzó diciendo.

Y siguió: "¿Por qué en algunas familias se da el abuso y en otras no?, ¿por qué a algunas personas les pasa y a otras no?, ya sabemos que no es casualidad, punto uno".

"No es solo responsabilidad del abusado o la víctima que entraron en ese juego. Sino, que es sistémico, ósea, ese niño se está haciendo cargo de un desbalance de energía que viene de sus sistema y ese perpetrador, violador, también", justifica.

Federico-Paz-influencer-espiritual-abuso-de-menores1.jpg

"Entonces, naturalmente, tendemos a decir pobrecito esa víctima, ese niñito y el otro es un hijo de puta. Ahora, yo creo que eso es no entender que nosotros somos miles de veces perpetradores y estar en el rol de perpetrador es horrible. Cuando uno la caga, le hace mal al otro, también se está victimizando. El perpetrador es víctima".

En ese sentido, Paz, asegura que la víctima "es perpetrador porque dice 'me cagaste la vida'. Es víctima, pero también está victimizando al otro como culpándolo y no haciéndose responsable de esa vibración que él también la atrajo".

"Dos puntos importantes en esto. Miremos el desbalance de energía, los conflictos se dan por desbalances de energías por no sabernos parar frente a los demás. Y cuando no me hago responsable de lo que sucede en cualquier vínculo, que es de los dos, porque los dos hicimos un acuerdo para vivir eso", comentó.