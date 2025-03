Un hombre compró un plato por 5 dólares y la vida le sonrió al descubrir algo totalmente impensando

¿Qué compró John Carcerano?

John compró en una feria de segunda mano un plato antiguo por 4,99 dólares, sin saber que se trataba de una rara porcelana china del siglo XVIII, valorada en miles de dólares. La sorpresa se la llevó cuando utilizó Google Lens para ver cuánto dinero podía ganar al revender el objeto.

Platos (2).jpg Plato antiguo.

De acuerdo al medio local, Newsweek, Carcerano descubrió este plato en una tienda ubicada en Goodwill en Evanston, Chicago, en octubre de 2024. "Compré una rara placa de escudo de armas chino del siglo XVIII para exportación en una tienda Goodwill por 4,99 dólares; vale 5.000 dólares", comentó el hombre.

John es dueño de una empresa de limpieza de alfombras, y lleva 35 años dedicándose a la compra y venta de antigüedades.

"Pasé más tiempo del que suelo pasar en la tienda de segunda mano Goodwill de Evanston cuando me estaba recuperando de una enfermedad y no trabajé durante ocho meses", dijo John. El anticuario recordó que casi no adquiere este plato, ya que muchas otras personas que estaban en la tienda lo habían visto.

"El plato estaba debajo de un plato moderno y otras tres personas estaban excavando en el carrito conmigo", comentó el hombre.

Platos (1).jpg Platos.

Cuando John buscó el plato en Google Lens encontró que previamente el mismo había sido vendido a 4.400 dólares (más de 4 millones de pesos argentinos).

"Supe en cinco minutos que tenía algo valioso. Solo dos de estos se han vendido en los últimos 50 años de historia de las subastas", relató.