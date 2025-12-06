Un grupo de vecinos de Maipú hizo un llamado a la solidaridad para realizar la Caravana de Reyes

Cada año, la caravana recorre durante más de seis horas los barrios de Barrancas, Tres Esquinas, Chachingo, Cruz de Piedra y calle Franklin Villanueva (desde calle Nueva hasta Maza), repartiendo 2.500 bolsitas de golosinas que se entregan a cada niño que espera la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Sin embargo, este año la continuidad de la tradición enfrenta dificultades económicas. Por eso, los organizadores solicitan la colaboración solidaria de comercios, empresas y particulares que deseen sumarse con donaciones de golosinas para armar las bolsitas.