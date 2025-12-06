La organización de la histórica Caravana de los Reyes Magos de Maipú, que desde hace 17 años recorre los distritos llevando ilusión a miles de niños, lanzó un llamado a comerciantes, empresas y vecinos para poder concretar la edición 2026, prevista para el lunes 5 de enero.
Un grupo de vecinos de Maipú hizo un llamado a la solidaridad para realizar la Caravana de Reyes
Faltando un mes, desde la organización indicaron que por la crisis no han recibido donaciones para entregar a los niños. Por eso, apelan a la colaboración de todos los mendocinos
Cada año, la caravana recorre durante más de seis horas los barrios de Barrancas, Tres Esquinas, Chachingo, Cruz de Piedra y calle Franklin Villanueva (desde calle Nueva hasta Maza), repartiendo 2.500 bolsitas de golosinas que se entregan a cada niño que espera la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.
Sin embargo, este año la continuidad de la tradición enfrenta dificultades económicas. Por eso, los organizadores solicitan la colaboración solidaria de comercios, empresas y particulares que deseen sumarse con donaciones de golosinas para armar las bolsitas.
Cada kit incluye:
- 1 paquete tutuca
- caramelos masticables
- chupetines
- 1 turrón o alfajor
A cambio, los colaboradores recibirán presencia y promoción en la Caravana, que es seguida por cientos de familias en todo el recorrido.
“Comenzamos noviembre con la incertidumbre de saber si podremos realizar la tradicional Caravana de Reyes. Llevamos 17 años sosteniendo esta ilusión para los chicos de Maipú y esperamos, como cada año, contar con la ayuda de quienes siempre nos acompañan”, expresaron desde la organización.
Para colaborar comunicarse al 2613 04-6866