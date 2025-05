Un falso George Clooney la estafó con 300 dólares

“Yo estaba en Facebook y vi una página de George Clooney, yo pensé que era real, empezamos a hablar y me preguntó si tenía la tarjeta del Fans Club. Me dijo que me iba a ayudar a conseguir trabajo, me pidieron plata para la tarjeta”, comenzó a contar la mujer.

Ella pensó que la cuenta estaba verificada y confió, por eso entregó dinero (alrededor de 300 dólares) para acceder a una supuesta tarjeta del Fans Club. “Después te piden más plata para mandarla y más tarde, para activarla”, detalló.

“No le conté a nadie, como recibí la tarjeta, pensé que era verdad. Primero tenía que ser socia y después me iba a ayudar a conseguir trabajo. Seguí hablando con George Clooney y después me pidió si podía donar para la fundación, verifico que la fundación existe y le transfiero 300 dólares. Me dijo que se estaba por separar y que tenía la cuenta bloqueada, no quería que la esposa se entere, me di cuenta que eran impostores e hice un reclamo al FBI”, relató la damnificada.

Fuente: noticiasargentintas.com