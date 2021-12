Oriundo de San Juan, Fabricio llegó a Mendoza para estudiar diseño en la UNCuyo y allí conoció a Carolina, con quien se puso de novio en segundo año de la facultad. Al recibirse, y tras casarse, emigraron a España por una beca que ganó para trabajar como investigador en la ciudad de Córdoba, Andalucía. A los 8 meses volvieron a Mendoza porque él fue llamado para sumarse al equipo de Cultura del gobierno y allí, valga la paradoja, trabajó durante varios años adaptando a las distintas plataformas los afiches de Vendimia.

Vendimia afiche2.jpg

Con el anhelo de poder ser él el que diseñe ese afiche que veía pasar año tras año por su escritorio, comenzó a presentarse a los concursos. Con reiteradas menciones especiales, el 2019 quedó en la segunda ubicación y la victoria quedaba tan cerca que sus tres hijos los arengaban a seguir, a no desanimarse. Y así fue como, tras un año pandémico, el sueño tan esperado se cumplió y con una "ayuda del cielo" lograron ganar el concurso con su propuesta llamada "Nene".

"Es un anhelo que teníamos los dos tras 20 años de ejercicio profesional. Queríamos intentarlo una vez más. Queríamos dejar nuestra huella y queríamos quedar en el registro de Vendimia. Lo valoramos en muchos aspectos en cuanto a la puesta artística y en lo simbólico en cuanto al vino. Trabajamos mucho en la síntesis argumental, lo que proporcionaban las bases", explicó Fabricio en diálogo con Diario UNO.

Fabricio y Carolina, dueños del estudio de diseño Picante, explicaron que el diseño surgió "entre rayones y vino tinto". "Empezamos con un cuaderno y un lápiz que ahí está manchado con vino, todo rayonado. Empecé a dibujar, a tirar líneas, empezamos a conectar y a encontrar la forma que luego pulimos y pensamos para que cumpla la función de afiche. Que sea fácil de entender e impactante, que llame la atención", contó el sanjuanino que todos los viernes vuelve a su provincia para dictar clases en la Facultad de Arquitectura.

Vendimia afiche.jpg

"Buscamos colores vibrante, contratastes y tratar de hacer un juego para que se componga este sistema gráfico que se va adecuando a la vía pública, a las redes sociales, al programa de mano y a todo lo que sea necesario para esta Vendimia", agregó.

El nombre del trabajo es "Nene" y su historia es muy particular y emotiva. "En octubre perdí a una persona muy querida, a la profesora Graciela Llop. Fue profesora de dibujo en la Facultad de Arte y Diseño de la UNCuyo que trabajó conmigo y me ayudó mucho. Ella me decía nene. Me ayudó mucho cuando le dije que "tenía que ganar" y cuando tuvimos que elegir el pseudónimo me miré con Caro y dijimos "pongamosle Nene". Es un homenaje a ella. Cuando nos dijeron que teníamos que ir este martes al ministerio, nos abrazamos y lloramos pensando en ella, le hubiera gustado mucho ver esto", contó emocionado Fabricio a Diario UNO.