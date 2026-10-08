Un día muy argentino: las conmemoraciones más importantes de Argentina en este 8 de octubre

El ducentésimo octogésimo primer día del año marca que a partir de este jueves quedan 84 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.

Las conmemoraciones más importantes celebradas hoy en Argentina

Se celebra el día del profesor de educación física y del trabajador rural.

A nivel nacional, es el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino instituido en 1990, con el objetivo de promover la reflexión y el compromiso con la preservación del patrimonio natural y cultural del país.