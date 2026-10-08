Un día muy argentino: las conmemoraciones más importantes de Argentina en este 8 de octubre

Las efemérides nos ayudan a recordar sucesos y tomar conciencia de hechos pasados que marcaron el camino y, gracias a ello, hoy el mundo es lo que es. Te contamos todo sobre este jueves 8 de octubre y qué se conmemora a nivel nacional y mundial.
El ducentésimo octogésimo primer día del año marca que a partir de este jueves quedan 84 días para finalizar el año y para ello nada mejor que recordar qué fue lo que pasó un día como hoy.
Las conmemoraciones más importantes celebradas hoy en Argentina
A nivel nacional, es el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino instituido en 1990, con el objetivo de promover la reflexión y el compromiso con la preservación del patrimonio natural y cultural del país.
Es el Día del Profesor de Educación Física, que conmemora la creación de la primera Escuela Nacional de Educación Física en 1932 y reconoce la labor de los docentes de esta especialidad. Por otro lado, el Día del Estudiante Solidario también tiene lugar este jueves 8 de octubre debido a los nueve estudiantes y la docente del Colegio Ecos que murieron el 8 de octubre de 2006 cuando regresaban de una actividad solidaria realizada en una escuela de la provincia del Chaco.
Por último, en Argentina se celebra el Día del Trabajador Rural en recuerdo de la sanción del primer Estatuto del Peón, ocurrida el 8 de octubre de 1944.
Otras efemérides importantes del 8 de octubre
- Se celebra el Día Internacional del Pulpo.
- Día Internacional de la Podología
- Día Internacional de la Dislexia.
- Nace en Buenos Aires, el general Juan Domingo Perón.
- Un día como hoy del año 1812 un movimiento encabezado por José de San Martín y Carlos María de Alvear depone al Primer Triunvirato.
- Nace Pedro Echagüe unitario que luchó contra el Chacho Peñaloza.
- El general José de San Martín dicta el Estatuto Provisional del Perú e instituye la Orden del Sol.
- Aparece en Buenos Aires la revista Caras y Caretas.
- Nace César Milstein, ganador del premio Nobel de Medicina en 1984 por su descubrimiento de las células monoclonales, que permiten investigar sobre el tratamiento del cáncer.
- Nace Manuel García Ferré, el creador de Anteojito y Larguirucho.
- Según las efemérides, se funda en Buenos Aires la Academia Nacional de Ciencias.
- El gobierno de Edelmiro Farrell sanciona el Estatuto del Peón de Campo.
- Muere en Buenos Aires el general Arturo Rawson.
En pocas palabras
- Día del Patrimonio: se conmemora el Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino.
- Reconocimientos: se celebra el Día del Profesor de Educación Física y el Día del Estudiante Solidario.
- Conmemoraciones: el 8 de octubre también marca el Día del Trabajador Rural y efemérides internacionales.