Un cordobés encontró $37 millones y los devolvió, pero se indignó con la recompensa

Recurrió a la IA

En una entrevista realizada por el medio ElDoce TV, el hombre reveló que utilizó inteligencia artificial para dar con el emisor de los cheques, una empresa de San Luis. “Saqué foto de cada uno de los cheques, y contacté telefónicamente al hombre que los había emitido. Le envié las fotos para no meterme en líos. Imaginate si le devuelvo $37 millones y luego me dice que había mucha más plata. Me meto en un lío", planteó el cordobés.

Luego dijo: "Quería que yo le mande la plata por un Uber. Pero era mucha plata, yo no quería eso. Coordinamos y fui con un amigo hasta sus oficinas en la zona de Los Boulevares".

La recompensa que indignó al hombre que devolvió $37 millones

"Hasta mi hijo se dio cuenta que me estafaron, porque me lo dijo: ’Papi creo que te estafaron’. No se bien que creyó que nos darían, pero eso me hizo sentir muy mal", continuó el cordobés que, según contó, le dieron como recompensa apenas $30.000.

Abdelnur agregó que un abogado amigo lo asesoró y le dijo que había hecho todo mal, porque en esos casos se lleva a la Policía o al banco emisor de los cheques, y que debería haber cobrado una recompensa que va desde el 2 hasta el 10%.

"Me enojó que una empresa multimillonaria me haya dado una limosna. Encontré lo que perdieron, le cuidé su patrimonio porque no quise mandarlo por un auto y fui yo personalmente a entregarlo en mano para que nada se pierda por el camino, y creo que me trataron mal", dijo el hombre con indignación.

Finalmente, Abdelnur confirmó que les envió una carta documento con cuestionamientos éticos hacia la empresa y en el cierre de la entrevista se replanteó: "¿Qué sociedad pretendemos nosotros tener si vos querés actuar de la mejor manera? Tanto hablamos y no sé si es tan justo todo". Y remató con una certeza: "Si me vuelvo a encontrar cheques, los tiro directamente”.