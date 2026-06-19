Un brutal choque de trenes dejó al menos un muerto y 100 heridos: "Gritos y rostros ensangrentados"

Un grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Bedford, una ciudad que está unos 90 kilómetros al norte de Londres, dejó al menos un muerto y un centenar de heridos. Además, la colisión provocó fuertes interrupciones en una de las redes de trenes más utilizadas del Reino Unido.
Según informaron las autoridades británicas, la colisión involucró a dos trenes de pasajeros que circulaban en la misma dirección. De acuerdo con los primeros reportes difundidos por Sky News, uno de ellos se detuvo por completo tras registrar una falla técnica y fue impactado desde atrás por otra formación.
La empresa Thameslink advirtió que el incidente generó, además de la lamentable muerte, importantes demoras en el tráfico ferroviario de la tarde, mientras que el secretario de Salud británico, James Murray, confirmó que decenas de pasajeros resultaron lesionados. Con el paso de las horas se confirmó que los heridos ascendían a 100.
Medios locales señalaron, además que algunas de las heridas serían de consideración. Un testigo relató a la BBC haber visto personas con “rostros ensangrentados” y, aparentemente, con “piernas fracturadas”, según consignó la agencia Xinhua.
Qué se sabe del accidente y cuáles fueron los trenes involucrados
La Policía Británica de Transportes desplegó un amplio operativo junto a efectivos de la policía de Bedfordshire, bomberos y equipos de rescate. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y solicitaron a familiares y amigos de los pasajeros afectados que no se acerquen al lugar del siniestro.
Los trenes involucrados fueron el servicio de East Midlands Railway que partió a las 16:40 desde Corby con destino a London St Pancras y la formación que había salido a las 15:50 desde Nottingham hacia la misma terminal londinense.
Como consecuencia del choque, East Midlands Railway suspendió todos los servicios con origen y destino en la estación London St Pancras durante el resto de la jornada.
La secretaria de Transporte del Reino Unido, Heidi Alexander, expresó su preocupación por lo ocurrido. “Me preocupa profundamente escuchar los informes sobre la colisión en la que se vieron involucrados dos trenes de pasajeros de East Midlands Railway”, escribió en la red social X. Además, agradeció la labor de los servicios de emergencia que trabajan en la asistencia a los afectados.
Mientras continúan las tareas en el lugar, las autoridades avanzan con la investigación para determinar las causas exactas del accidente.