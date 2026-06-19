Un brutal choque de trenes dejó al menos un muerto y 100 heridos: "Gritos y rostros ensangrentados"

Una persona murió y hay cientos de heridos tras el choque de trenes en Londres. Foto: NA

Medios locales señalaron, además que algunas de las heridas serían de consideración. Un testigo relató a la BBC haber visto personas con “rostros ensangrentados” y, aparentemente, con “piernas fracturadas”, según consignó la agencia Xinhua.

Qué se sabe del accidente y cuáles fueron los trenes involucrados

La Policía Británica de Transportes desplegó un amplio operativo junto a efectivos de la policía de Bedfordshire, bomberos y equipos de rescate. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y solicitaron a familiares y amigos de los pasajeros afectados que no se acerquen al lugar del siniestro.

Los trenes involucrados fueron el servicio de East Midlands Railway que partió a las 16:40 desde Corby con destino a London St Pancras y la formación que había salido a las 15:50 desde Nottingham hacia la misma terminal londinense.

El terrible impacto causó una muerte y decenas de heridos. Foto: Independent

Como consecuencia del choque, East Midlands Railway suspendió todos los servicios con origen y destino en la estación London St Pancras durante el resto de la jornada.

La secretaria de Transporte del Reino Unido, Heidi Alexander, expresó su preocupación por lo ocurrido. “Me preocupa profundamente escuchar los informes sobre la colisión en la que se vieron involucrados dos trenes de pasajeros de East Midlands Railway”, escribió en la red social X. Además, agradeció la labor de los servicios de emergencia que trabajan en la asistencia a los afectados.

Mientras continúan las tareas en el lugar, las autoridades avanzan con la investigación para determinar las causas exactas del accidente.