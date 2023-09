A todos en algún momento se les ensuciaron los zapatos de gamuza y no han sabido cómo limpiarlos sin arruinar su superficie. Por este motivo, dejan de usar el calzado para no mancharlo más o no los limpian más provocando que la suciedad se acumule.

truco de limpieza gamuza.jpg

No hay dudas de que la gamuza es uno de los materiales más elegantes y sobrios a la hora de vestir no solo con nuestra ropa, también en algunos accesorios y zapatos. Pero también es una realidad de que se la conoce por ser una piel muy delicada, difícil de limpiar y mantener.