Tres historias de amantes, engaños y amores perdidos y ganados

"A partir de ese momento, con mi ex comenzaron las idas y vueltas, pero también con esta otra chica que decía estar enamorada de mí y yo muchas veces creí que me pasaba lo mismo. De repente aparecía mi ex y todo el mundo se me daba vueltas. Al final no sabía si tenía una amante, si salía con dos personas al mismo tiempo, si estaba de novio con ambas. Ya no me bancaba a mi cabeza. En 24 horas me dejaron las dos. Sentí cierto alivio, pero a mi novia me costó años superarla", explicó Agustín y añadió: "Si volviera al pasado, intentaría una última vez que las cosas funcionaran con mi novia y nunca haberme involucrado con otra, aunque también sé que ella estuvo con otro en los últimos tiempos".

amantes, infidelidad, dia del amante.jpg

Día del Amante 2: "Quiero que esté conmigo"

"En realidad, no sé si definirme como amante. Ella estaba de novia cuando la conocí. La vi un día en el trabajo y me dije que quería que estuviese conmigo. Ella llevaba dos años de novia y para acercarme a ella, me hice de un grupo de personas con los que se juntaba. Fue un trabajo fino. Ella se peleó y nos pusimos de novios. Nunca más me volví a juntar con ese grupo de personas", cuenta Ignacio, sin saber si fue amante o alguien que supo esperar, lo que sí sabe es que no se arrepiente para nada.

dia del amante, infidelidad.jpg

Día del Amante 3: "Fui novio de una reina"

Pablo fue novio de una reina de la Vendimia. "Virreina", aclara. Fueron pocos meses en pareja, pero podrían haber sido más si no hubiese ocurrido un hecho fortuito. "Se terminó todo por una amante de una noche", explica.

Eran tiempos donde no muchos tenían celulares y saber la ubicación de alguien era casi imposible. "Yo llevaba meses con esta chica, pero una noche salí a bailar, conocí a alguien y pasaron cosas. Fue solo esa noche. Pero me vio una amiga de ella. Todo se terminó. Nunca más volvimos a hablarnos y cada uno siguió su camino, aunque a veces la veo sin pretenderlo", dice Pablo, que tuvo una amante por unas horas y eso le costó lo que podría haber una relación de realeza vendimial.