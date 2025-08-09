Características destacadas:

Materiales duraderos: resistentes a la intemperie y de alta calidad, pensados para brindar comodidad y seguridad a largo plazo.

Montaje sencillo: sistema de instalación rápida para comenzar a habitarla sin demoras.

Movilidad y flexibilidad: su diseño plegable permite transportarla fácilmente, ideal para estilos de vida nómadas o estacionales.

Estructura: pared tipo panel sándwich.

Colores disponibles: blanco, gris, camuflaje, grano de ladrillo, grano de madera, y opciones personalizadas.

Aplicaciones: vivienda , oficina, clínica móvil, dormitorio, sala de exposiciones, floristería, entre otros.

, oficina, clínica móvil, dormitorio, sala de exposiciones, floristería, entre otros. Garantía: 2 años

Inspección en video e informe técnico: incluidos

Casa prefabricada (2) Fácil de montar y transportar

Ventajas de esta casa prefabricada

En cuanto al transporte, el precio y la atención al cliente, esta casa prefabricada móvil tiene un precio base de US$10,279, con la posibilidad de obtener un descuento inmediato de US$50 al pagar con Amazon Visa. La entrega y la asistencia están disponibles directamente desde la plataforma de Amazon, con detalles específicos según la ubicación del comprador.

Esta casa prefabricada destaca por su versatilidad, movilidad y facilidad de uso. Puede utilizarse como vivienda principal, casa de vacaciones, alojamiento estudiantil o espacio comercial. Gracias a su sistema plegable y materiales resistentes, es perfecta para quienes buscan una solución habitacional flexible, que se adapte a diferentes contextos y climas sin renunciar al confort.

Su posibilidad de personalización, sumada a un montaje rápido y transporte ágil, la convierte en una opción inteligente frente a las construcciones tradicionales.