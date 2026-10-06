Los covers o versiones generalmente son homenajes de una banda a otra por alguna canción muy conocida. Se supone que la original tiene tal trascendencia que no puede ser eclipsada por la "copia".
Tres covers que son mejores que las canciones originales
Hay canciones que han sido superadas por versiones que se han realizado en homenaje a ellas
Sin embargo, existen versiones de canciones que son más populares que la original. Tal es el caso de "Girls just wanna have fun" o "Las chicas solo quieren divertirse", cuya versión original es de Robert Hazard y fue grabada en 1979. Pero en 1983, Cindy lauper convirtió la canción en un hit mundial que hizo pensar a muchos que se trataba de un tema de la cantante pop ícono de los '80.
Otro ejemplo, esta vez argentino, es la canción "Trátame suavemente", original de Los Encargados, pero popularizada por Soda Stereo en el año 1984.
Y saliendo del plano estrictamente musical, el tema de la Boys Band Mambrú, "A veces" fue versionada en el programa "Casado con hijos" por Moni Argento y María Elena Fuseneco, convirtiéndose en un clásico de la tele y superando a los pibes que surgieron de "Popstars".