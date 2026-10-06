Tres covers que son mejores que las canciones originales

Sin embargo, existen versiones de canciones que son más populares que la original. Tal es el caso de "Girls just wanna have fun" o "Las chicas solo quieren divertirse", cuya versión original es de Robert Hazard y fue grabada en 1979. Pero en 1983, Cindy lauper convirtió la canción en un hit mundial que hizo pensar a muchos que se trataba de un tema de la cantante pop ícono de los '80.

Otro ejemplo, esta vez argentino, es la canción "Trátame suavemente", original de Los Encargados, pero popularizada por Soda Stereo en el año 1984.