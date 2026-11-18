La expectativa por el regreso de U2 a la Argentina alcanzó un nuevo punto máximo con el inicio de la venta general de entradas para su cuarto recital en el estadio Monumental de River Plate.
U2 en Argentina: dónde y cómo comprar las entradas para su cuarto y último River
La venta general de entradas para el cuarto recital de U2 en el estadio Monumental de River Plate ya comenzó. Las entradas se pueden conseguir desde $120.000
Tras haber agotado en tiempo récord las localidades para sus tres primeras presentaciones, la emblemática banda irlandesa sumó una nueva función para dar respuesta a la abrumadora demanda de su público local.
Desde las primeras horas de la jornada, miles de fanáticos se volcaron al sitio oficial de la plataforma All Access (https://www.allaccess.com.ar/page/U2), único canal habilitado para la comercialización oficial de los boletos.
La producción del evento, a cargo de la empresa DF Entertainment, destacó que este despliegue musical y escénico representará la propuesta más impactante que el grupo liderado por Bono haya presentado jamás en suelo argentino.
Con valores que oscilan entre los 120.000 y los 700.000 pesos, según la ubicación seleccionada dentro del recinto de Núñez, los tickets quedaron sujetos a disponibilidad en medio de una fila virtual que reflejó el fervor histórico que despierta la agrupación en el país.
Este cuarto espectáculo en el estadio River Plate se consolida como una última oportunidad invaluable para aquellos seguidores que quedaron fuera de las convocatorias anteriores.
El cronograma definitivo de presentaciones quedó conformado así:
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23 de marzo: agotado
25 de marzo: agotado
27 de marzo: agotado
29 de marzo: entradas a la venta
Mientras los admiradores celebran la posibilidad de asegurar su lugar en las tribunas o el campo, Buenos Aires se prepara para vivir cuatro noches inolvidables al ritmo de los grandes clásicos de una de las bandas más influyentes de la historia del rock mundial.
En pocas palabras
- U2 en River: ya comenzó la venta general de entradas para el cuarto recital en el estadio Monumental.
- Precios y Demanda: los tickets, desde $120.000, se agotaron rápidamente para las primeras tres funciones.
- Última Oportunidad: el show del 29 de marzo representa la última presentación en Argentina, con entradas aún disponibles.