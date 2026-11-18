La producción del evento, a cargo de la empresa DF Entertainment, destacó que este despliegue musical y escénico representará la propuesta más impactante que el grupo liderado por Bono haya presentado jamás en suelo argentino.

Con valores que oscilan entre los 120.000 y los 700.000 pesos, según la ubicación seleccionada dentro del recinto de Núñez, los tickets quedaron sujetos a disponibilidad en medio de una fila virtual que reflejó el fervor histórico que despierta la agrupación en el país.

Este cuarto espectáculo en el estadio River Plate se consolida como una última oportunidad invaluable para aquellos seguidores que quedaron fuera de las convocatorias anteriores.

El cronograma definitivo de presentaciones quedó conformado así:

23 de marzo: agotado

25 de marzo: agotado

27 de marzo: agotado

29 de marzo: entradas a la venta

Mientras los admiradores celebran la posibilidad de asegurar su lugar en las tribunas o el campo, Buenos Aires se prepara para vivir cuatro noches inolvidables al ritmo de los grandes clásicos de una de las bandas más influyentes de la historia del rock mundial.