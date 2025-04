El país despidió al papa Francisco en una misa en Buenos Aires con fieles de toda Argentina

Funeral de Francisco.jpg Unas 200.000 personas asistieron al funeral de Franscisco en Roma. La vigilia comenzó anoche en la Plaza San Pedro.

El cardenal Battista Re -quien estuvo al frente del último adiós- recordó la misión de Francisco como guía de una iglesia que él consideraba como un “hospital de campaña”, siempre preparado al lado de la batalla para dar servicio a los necesitados.

La despedida en Argentina

Sobre las escalinatas de la Catedral Metropolitana y ante decenas de fieles, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidió este sábado la misa en honor al papa Francisco, quien murió el lunes pasado a sus 88 años, en la que pidió por la reconciliación de los argentinos.

Misa del papa Francisco en Buenos Aires.jpg Dirigentes políticos estuvieron presentes en la misa que se realizó en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

García Cuerva lamentó la partida de Francisco y dijo: "Hoy, lloramos porque no queremos que la muerte gane, lloramos porque se murió el padre de todos, lloramos porque ya sentimos en el corazón su ausencia física, lloramos porque nos sentimos huérfanos". Antes hubo una peregrinación de los fieles.

catedral-misa-por-papa-francisco-2-scaled.jpg Devoción por Franscico en la misa que se hizo en Buenos Aires.

Ante cientos de fieles que se acercaron de distintos puntos del país, afirmó: "Lloramos porque no terminamos de comprender ni de dimensionar su liderazgo mundial, lloramos porque ya lo extrañamos mucho y no queremos que nos pase lo que cantaba Gardel en uno de sus tangos, 'las lágrimas taimadas se niegan a brotar y no tengo el consuelo de poder llorar'".