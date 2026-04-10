Tras 10 días de orbitar en la Luna la misión Artemis II regresa a la tierra y descenderá en el mar

El amerizaje puede verse en vivo a través del canal de Youtube de la NASA.

Tripulantes de Artemis II. Arriba Victor Glover, Izquierda Christina Koch, Abajo Reid Wiseman y a la derecha Jeremy Hansen - NASA Los tripulantes de la cápsula Orión que completarán este viernes la misión Artemis II.

Cómo será el rescate de la nave en el océano

Una vez que la cápsula toque el agua, se desplegará un operativo que comenzará con la estabilización de la nave. Para eso, se inflarán bolsas de aire que permitirán que la Orión quede en posición vertical.

Luego se acercará el buque USS San Diego, desde donde partirán buzos en lanchas rápidas para inspeccionar la cápsula. La prioridad será descartar posibles fugas de hidracina, un combustible altamente tóxico.

El siguiente paso será la evacuación de los astronautas. A diferencia de misiones anteriores, primero se los retira a ellos y después se recupera la nave. Serán trasladados a bordo del barco -o en helicóptero- para recibir atención médica inmediata.

Por último, la cápsula será remolcada hasta el interior del buque, donde quedará asegurada para su traslado. Todo el proceso puede extenderse durante dos horas.

Artemis El momento del despegue del Artemis II.

El impacto en el cuerpo de los astronautas tras volver del espacio

Después de 10 días en microgravedad, el regreso a la Tierra no es inmediato para el cuerpo. Por eso, apenas suben al buque, los astronautas pasan por una evaluación médica completa.

Uno de los principales efectos es la dificultad para mantenerse de pie. En el espacio, el cuerpo se adapta y pierde parte de su capacidad para regular la presión sanguínea, lo que puede provocar mareos o desmayos.

También se ve afectado el equilibrio. El oído interno tarda en reajustarse, por lo que son comunes las náuseas y la desorientación en las primeras horas tras el aterrizaje.

Además, se toman muestras de sangre y orina para analizar el impacto del viaje, incluyendo la exposición a radiación y los niveles de estrés del organismo.

La vuelta a la normalidad después de viajar a la Luna

La recuperación tras una misión como Artemis II es relativamente rápida en comparación con estadías más largas en el espacio.

Durante las primeras 24 horas, los astronautas permanecen bajo observación médica estricta. Entre el segundo y el tercer día suelen recuperar el equilibrio y la capacidad de moverse con normalidad.

En una semana, el cuerpo vuelve a estabilizar sus niveles de líquidos, mientras que en unas dos semanas ya pueden retomar actividades cotidianas.

Sin embargo, el trabajo no termina ahí. Durante meses deberán participar en evaluaciones y análisis técnicos que servirán para preparar futuras misiones, como el próximo objetivo del programa Artemis: el regreso de humanos a la superficie lunar.