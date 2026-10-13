Mendoza atraviesa días de conmoción por tres muertes en canales de riego y zanjones entre el 6 y el 12 de octubre, a más de 2 meses de la llegada del verano. Dos eran menores de edad: un niño de 12 años que cayó al Canal de la Patria, en Junín, y una niña de un año hallada en un cauce de Guaymallén. Tres tragedias que fueron y siguen siendo noticia en la provincia.
Tragedias en Mendoza: tres personas murieron ahogadas en menos de una semana, entre ellas dos niños
Fue entre el 6 y el 12 de octubre. Las tragedias volvieron a poner el foco en la peligrosidad de caer a un canal de riego en la provincia. Cómo fue cada ahogamiento
En el tercer episodio, encontraron el cuerpo de un hombre de 25 años en el canal Cacique Guaymallén, aunque las circunstancias de su muerte todavía se investigan.
El primer episodio ocurrió el martes 6 de octubre en el Canal de la Patria, en la localidad de Barriales, departamento de Junín. Nahuel González, de 12 años, estaba en las inmediaciones del cauce junto a su papá. Tras perderlo de vista durante unos instantes, se advirtió la desaparición del chico y se inició el operativo de búsqueda. Horas después, encontraron al niño sin vida debajo del puente de la Ruta 60.
El segundo hecho se produjo el domingo 11 de octubre en Los Corralitos, Guaymallén. Una niña de un año fue encontrada en un zanjón de riego frente a su vivienda, ubicada en calle Severo del Castillo al 8500. Sus familiares la trasladaron al Microhospital de Puente de Hierro, pero nada se pudo hacer.
Además, el lunes 12, un hombre alertó al 911 tras observar un cuerpo en el canal Cacique Guaymallén, a la altura de calle Liniers, cerca del Club Banco Mendoza, en Luján de Cuyo. Bomberos retiraron el cadáver. Posteriormente, se informó que era un hombre de 25 años y que aún se investigan las circunstancias de su muerte.
Los riesgos de caer en canales de riego en Mendoza
Los canales y zanjones no están diseñados para actividades recreativas. Sus corrientes pueden arrastrar a una persona, mientras que las paredes de hormigón y las superficies resbaladizas dificultan mucho salir del agua.
Estas tres muertes volvieron a poner en foco los riesgos que representan los cauces de agua que atraviesan a los distintos sectores de la provincia. Con la llegada de temperaturas más altas, Defensa Civil reiteró la importancia de evitar ingresar a estos cauces, siempre.