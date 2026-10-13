Tragedias en Mendoza: tres personas murieron ahogadas en menos de una semana, entre ellas dos niños

El segundo hecho se produjo el domingo 11 de octubre en Los Corralitos, Guaymallén. Una niña de un año fue encontrada en un zanjón de riego frente a su vivienda, ubicada en calle Severo del Castillo al 8500. Sus familiares la trasladaron al Microhospital de Puente de Hierro, pero nada se pudo hacer.

Además, el lunes 12, un hombre alertó al 911 tras observar un cuerpo en el canal Cacique Guaymallén, a la altura de calle Liniers, cerca del Club Banco Mendoza, en Luján de Cuyo. Bomberos retiraron el cadáver. Posteriormente, se informó que era un hombre de 25 años y que aún se investigan las circunstancias de su muerte.

Los riesgos de caer en canales de riego en Mendoza

Los canales y zanjones no están diseñados para actividades recreativas. Sus corrientes pueden arrastrar a una persona, mientras que las paredes de hormigón y las superficies resbaladizas dificultan mucho salir del agua.

Estas tres muertes volvieron a poner en foco los riesgos que representan los cauces de agua que atraviesan a los distintos sectores de la provincia. Con la llegada de temperaturas más altas, Defensa Civil reiteró la importancia de evitar ingresar a estos cauces, siempre.