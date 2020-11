Embed

"Antes de la pandemia, mi hijo tenía una piecita en esta casa, pero también con las lluvias se filtraba todo, y le dije a Alexander que se viniera a dormir conmigo, el fue operado de la cabeza hace poco, y gracias a dios que le dije eso, porque esa noche se cayeron las paredes de esa piecita", recordó Yoselie, de 30 años.

"Cuando comenzaron a urbanizar y hacer las casas nuevas del barrio Olivares, donde vivimos siempre, nos dijeron que nos iban a dar una casa. Pero un día, en una reunión, me dijeron que yo no entraba en ese plan, porque había vivido en La Rioja. Yo nací y vivo acá desde muchos años, sólo viví un corto tiempo en La Rioja. Además, le han dado casas a peruanas y bolivianas que hacen un año que viven acá, y a nosotros que toda la vida vivimos acá, nada", se quejó Binimelis.

Sobre el apoyo de la asistencia social, Yoselie dijo: "Me he cansado de pedir ayuda a la municipalidad (Capital) y sólo nos han dado unos cortes de nylon y un colchón. Mi pareja ni yo no tenemos trabajo fijo. Él es cartonero, y yo hago changas (manicura), pero no alcanza para nada. De la municipalidad me dieron una ayuda de $5.000, y con eso compré portland para levantar una pieza, pero me falta todo el resto", dijo la madre de familia, que tuvo que improvisar dependencias con palos, plástico y latas para vivir.

Para concluir, la mujer de 30 años pidió con desesperación una ayuda oficial. "Necesitamos una casa, con eso nosotros nos podemos defender y estar tranquilos, ya no podemos seguir hacinados en una pieza en casa de mis suegros cuatro personas", concluyó Binimelis.