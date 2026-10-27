Todos lo hacen, pero los neurólogos recomiendan evitar este hábito y proteger el cerebro del deterioro

El sedentarismo es el hábito que encabeza la peor costumbre para la salud del cerebro. Por eso incorporar movimiento o ejercicio en los ratos libres aunque sea cinco minutos disminuye de forma significativa el riesgo de demencia.

El estrés es otro factor y últimamente se volvió desmedido porque reaccionar de mala manera ante pequeños problemas diarios activa la respuesta de lucha o huida, liberando adrenalina y desatando cambios hormonales nocivos. Entonces esa tensión por estrés refuerza redes neuronales negativas en el cerebro y debe equilibrarse.

Cuando el estrés se vuelve crónico tiene posibles efectos en el cerebro.

Dormir poco influye un montón, aunque no parezca. El descanso insuficiente o usar pantallas antes de dormir perjudica de forma directa el funcionamiento cognitivo. En este caso, los neurólogos aconsejan dormir entre siete y ocho horas por noche para que actúe el sistema responsable de eliminar los desechos celulares que, si se acumulan, aumentan la probabilidad de sufrir demencia.

Andar en bicicleta o monopatín sin casco también es un hábito cotidiano y que debe evitarse a toda costa porque sino, expone al cerebro a daños severos, incluso cuando se viaja a baja velocidad.

Por último, tomar alcohol incluso aunque uno crea que es poco por ser una o dos copas al día, termina por alterar la estructura del cerebro y agrava el riesgo de deterioro.