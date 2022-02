Tiene 63 años, hizo 1500 kilómetros buscando trabajo y lo consiguió

Las rutas no eran desconocidas para él. Sabía manejar camiones, lo había hecho anteriormente y quería volver a hacerlo.

Después de varios días de caminar, con hambre y los pies cansados, Huberto tuvo la suerte de que un camionero lo levantara y lo llevará a hasta Huinca Renacó, en la provincia de Córdoba. No sabía que su destino comenzaba a cambiar.

La salvadora

La historia de Huberto fue conocida por Walter, un vecino del lugar. Él mismo se encargó de dar a conocer la historia del misioneo en las redes sociales. Así comenzó una cadena solidaria.

Huberto Rodriguez, historias de vida.jpg La historia de vida de Huberto Rodríguez provocó una cadena solidaria

Primero fue una familia de Huinca Renacó la que se acercó a la estación de servicio donde estaba Huberto y lo llevó hasta Realicó, provincia de La Pampa. Pero en ese momento Marta de Biscaldi, también camionera y dueña de un geriátrico que vive en San Luis, conoció la historia.

Sin dudarlo, se puso en contacto con la familia que había trasladado a Huberto y les pidio que volvieran a Huinca Renacó. Luego fue a buscarlo a la estación de servicio.

"Cómo no iba a ayudarlo. Yo soy camionera y mi marido también lo era. Cuando me enteré, pensé, no puedo dejar tirado a un camionero en la ruta, y salí a buscarlo", contó la mujer, que además de darle empleo, también le ofreció un lugar para vivir.

Después de un gran abrazo viajaron juntos hasta San Luis. Fueron horas de charla y compañerismo. Así empezó la nueva vida de Huberto donde esta semana se subirá al camión que manejaba el marido de Marta que murió hace unos meses.