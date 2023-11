Una abuela de 104 años la reincorporaron al padrón para que vote

abuela104.JPG Ejemplo de civilidad. Tiene 104 años y la reincorporaron al padrón para que vote.

El 22 de octubre, Magdalena Fanny Córdoba de 104 años, se despertó pensando qué horario sería el mejor para ir a votar en las elecciones generales.

“Buscamos a mi abuela en el padrón electoral y no estaba, nos llamó la atención y ella se puso mal porque prometió votar toda la vida”, contó su nieta Eli.

Lo que la mujer de 104 años no sabía era que no le permitirían ejercer -ya no el deber cívico- sino su propio derecho como ciudadana y ni más ni menos que a 40 años de la democracia.

“Me desilusioné porque prometí votar siempre, sentí que estoy viva y me mataron”, le dijo Magdalena. Su nieto retomó la charla para explicar que, si bien no pudo participar de las elecciones generales, sí podrá hacerlo en el balotaje que disputarán Sergio Massa y Javier Milei el domingo 19 de noviembre.

La palabra de la abuela de 104 años

Comprometida y dispuesta a dar pelea, en el video Magdalena expresó: “Nací en 1919 y desde que se decretó el voto femenino fui a votar y prometí votar toda la vida”

Magdalena habla por sí sola, pero su nieto Javier no quiere omitir que su abuela está “permanentemente actualizada y sabe cómo y a quién votar”.

También, por supuesto, inspira con su gesto a toda la familia que incluye 4 hijos, 9 nietos, 12 bisnietos y 24 tataranietos.