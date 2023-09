Test para descubrir manipuladores: anímate a saber si eres uno de ellos

►TE PUEDE INTERESAR: Conoce cuáles son las frases que utilizan siempre los manipuladores, según la ciencia

manipuladores.jpg

A diferencia de otros test, este es realmente muy fácil. Lo único que se debe hacer es mirar la imagen que está arriba en la que se pueden ver tres coronas diferentes y elegir una de ellas. Tu elección va a decir mucho sobre tu personalidad, aunque siempre lo ideal es ir con un profesional en caso de que no estes conforme con el grado de manipulación que posees.

Respuetas al test de personalidad sobre si eres manipulador

Si ya hiciste el test para saber qué tan manipulador eres en tu vida, entonces has elegido una de las tres coronas y esta es la respuesta:

En caso de que hayas elegido la primera de las coronas, entonces es posible que tu nivel de manipulación sea bastante consciente. No ves nada malo en ello, sino que usas la manipulacion como medio para lograr lo que deseas. No obstante, tienes tus límites y aplicas este poder con mucho cuidado y responsabilidad para no dañar a nadie.

persona manipuladora.webp

Si elegiste la segunda corona entonces hay muchas posibilidad de que tu nivel de manipulación hacia las demás personas sea poco o nulo. Tus decisiones suelen basarse en ponerte en en lugar de los demás y presentas un juicio independiente a la hora de analizar cada situación. No te gusta hacer lo que otros intentan contigo, por lo que tiendes a forjar tu propio camino sin que los demás hagan cosas por ti.

Finalmente, si elegiste la tercera de las coronas, entonces tu nivel de manipulación es muy grande. Cuando quieres o deseas algo, no tienes problema en influir en las demás personas para obtenerlo y no siempre lo haces con responsabilidad y respeto por los demás. Tus deseos y bienestar siempre están antes que el resto.