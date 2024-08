Presuntos terroristas en Rivadavia: "Llegaban hombres en autos lujosos y hacían rituales en la vereda"

Escudero y Gutiérrez "siempre se juntaban", afirmaron los vecinos a Diario UNO. Sin embargo, "nadie sabía para qué", más allá de lo que era claro a simple vista: "Vestían con túnica, hacían sus reuniones y rituales en la vereda. Llegaban hombres barbudos en autos lujosos, con túnicas también, tendían algo en el suelo y se sentaban a orar", contaron.

Durante los últimos meses del 2023, efectivos de la División Antiterrorismo de Inteligencia Criminal de la Policía de Mendoza detectaron mensajes que anticipaban un posible ataque terrorista, por lo que intervino la Justicia Federal, que comenzó a hacer un seguimiento a los sospechosos. Luego, allanaron los domicilios y detuvieron a Escudero: "vimos cómo se lo llevaban".

Poco tiempo después, quien se hacía llamar "Isa", quedó detenido en prisión domiciliaria, pero los vecinos "lo vieron varias veces caminando por la calle con la tobillera electrónica". De hecho, "acompañaba a su madre al trabajo y circulaba con una tonfa, como la de la policía; era matón", sentenciaron.

Célula terorista: el miedo de los vecinos de los acusados

Luego de la nueva detención de Escudero Díaz y Gutiérrez, la vecindad vio alterado su ánimo por la intranquilidad y el miedo, muchos no quieren hablar y el silencio reina el barrio: "Me da pena porque pasa en el barrio, la Policía Federal no viene por cualquier cosa", expusieron.

"Tenemos miedo porque estamos cerca y no sabemos qué hacen", expresaron con susurro.

Por otra parte, algunos vecinos mantienen contacto con la familia y sentenciaron: "Los conocemos y son excelentes personas, no sabemos qué ha pasado; el chico siempre saludaba amablemente".

Qué se sabe de Nicolás Escudero Díaz

Según algunos vecinos que viven en el barrio desde hace casi dos décadas y conocían a Escudero, "hizo el colegio secundario en Casa de María", una institución religiosa del departamento, y "a los 18 años estaba estudiando para policía pero lo dejó".

"Su mamá era catequista y él pertenecía a la juventud de la Iglesia Católica, pero después parece que comenzó a tener ideas musulmanas".

Los dos sospechosos están imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, que tipifica: "Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación".