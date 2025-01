Tenía 82 años: murió el famoso cantante Leo Dan

Con más de 50 años de carrera, Leo Dan fue autor de grandes temas que quedarán en la memoria de sus fanáticos. Éxitos como “Cómo te extraño mi amor” y “Esa pared” quedaron grabados en millones de personas.

Otras canciones también causaron las delicias de todos, algunas románticas (“Cómo te extraño, mi amor”) y otras llenas de gracia, como “Libre, solterito y sin nadie”: “Como no estoy/ni comprometido ni casado, ni nada/y usted no está/ni comprometida ni casada ni nada”, que muy rápido ganaron el mercado discográfico, indicó tn.com.ar.

Su notable éxito a partir de sus canciones lo llevó a la televisión (Sábados continuados) y al cine, con las películas ¡Santiago querido! y La muchachada de a bordo.

El éxito de sus canciones fue tal que a partir de allí cambio su vida. “Un día fui a pedir que me tomaran una prueba y en quince días me convertí en un éxito nacional”, recordó el cantante en una entrevista. Ocurrió en la discográfica CBS: allí la productora tomó las tres primeras letras de sus nombres para llamarlo (Leo y Dan) y no paró más.

Cantante Murió famoso Leo Dan.jpg El famoso cantante y compositor Leo Dan fue protagonista de una trayectoria de más de 50 años

El éxito de ventas de sus discos en América Latina, obligó a Leo Dan a radicarse en México, donde fue protagonista de una carrera artística que superó todas las expectativas.

En el comunicado publicado en redes sociales, su familia destacó que Leo Dan “partió en paz y acompañado del amor de sus seres queridos”. A la vez lo describieron como un guía espiritual que seguirá iluminando a todos aquellos tocados por su arte, e invitaron a sus seguidores a celebrar su vida y su música eterna.

El comunicado oficial de la familia de Leo Dan