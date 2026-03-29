Tendencias 2026: las prendas que dominan la temporada de otoño y son furor en abril

El cambio de estación ya se siente en el aire y, con él, la necesidad de adaptar nuestro estilo a los días más frescos. El otoño 2026 se presenta como una temporada de contrastes, donde la funcionalidad de las prendas se encuentra con una fuerte carga expresiva. Este abril nos invita a un juego de tendencias con texturas y estructuras mucho más pensado.
Las pasarelas internacionales y las editoriales locales coinciden en un punto central: el regreso de la elegancia con un toque de audacia. Se trata de una transición donde lo clásico se reinventa para ofrecer versatilidad, permitiendo que cada mujer encuentre su propia voz a través de combinaciones que van desde la rigidez de la sastrería hasta la delicadeza de los volados.
Tendencias que marcan el pulso: la moda de otoño 2026
Una de las grandes protagonistas de este año es la superposición. En un mes de clima tan cambiante como abril, el uso de capas se vuelve una herramienta estratégica y estilística. Veremos chalecos sobre chalecos y tejidos livianos que se asoman bajo camisas, una fórmula que garantiza comodidad sin perder el eje estético.
Asimismo, el romanticismo vuelve a escena con fuerza. Los encajes, las transparencias y los volados se integran en looks diarios, generando un contrapunto visual muy interesante cuando se mezclan con piezas más rígidas. Esta estética busca suavizar las siluetas, aportando una cuota de sofisticación que se adapta tanto al día como a la noche.
Otoño 2026: el regreso de la estructura
La mirada hacia el pasado es inevitable y este año los años 80 reclaman su lugar entre las nuevas tendencias. Las hombreras marcadas y las siluetas con volumen dominan la escena, especialmente en blazers y abrigos de corte imponente. La sastrería, en este sentido, se mantiene, aunque con una vuelta de tuerca más relajada y descontracturada para el uso cotidiano.
En cuanto a la paleta cromática, los tonos terrosos como marrones, verdes secos y naranjas apagados se consolidan como los favoritos para acompañar el paisaje otoñal.
Prendas imprescindibles para el frío de otoño 2026
Para quienes buscan renovar su stock de básicos, hay ciertos ítems que no pueden faltar:
- Los abrigos con texturas protagonistas, como la lana o la piel sintética, serán la inversión inteligente del año.
- El cuero, presente en faldas y conjuntos completos, aporta ese aire atemporal y sofisticado que define a la mujer actual.
- La camisa deja de ser un actor secundario. Reinventada a través de cortes asimétricos y detalles en transparencia, esta prenda se eleva para convertirse en el centro de cualquier outfit.
En esta temporada de otoño invierno 2026, los detalles lo son todo.