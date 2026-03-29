Tendencias 2026: las prendas que dominan la temporada de otoño y son furor en abril

Asimismo, el romanticismo vuelve a escena con fuerza. Los encajes, las transparencias y los volados se integran en looks diarios, generando un contrapunto visual muy interesante cuando se mezclan con piezas más rígidas. Esta estética busca suavizar las siluetas, aportando una cuota de sofisticación que se adapta tanto al día como a la noche.

tendencias vestido lencero, cuero, lunares

Otoño 2026: el regreso de la estructura

La mirada hacia el pasado es inevitable y este año los años 80 reclaman su lugar entre las nuevas tendencias. Las hombreras marcadas y las siluetas con volumen dominan la escena, especialmente en blazers y abrigos de corte imponente. La sastrería, en este sentido, se mantiene, aunque con una vuelta de tuerca más relajada y descontracturada para el uso cotidiano.

En cuanto a la paleta cromática, los tonos terrosos como marrones, verdes secos y naranjas apagados se consolidan como los favoritos para acompañar el paisaje otoñal.

zaira nara colores terrosos romanticismo

Prendas imprescindibles para el frío de otoño 2026

Para quienes buscan renovar su stock de básicos, hay ciertos ítems que no pueden faltar:

Los abrigos con texturas protagonistas, como la lana o la piel sintética, serán la inversión inteligente del año.

con texturas protagonistas, como la lana o la piel sintética, serán la inversión inteligente del año. El cuero , presente en faldas y conjuntos completos, aporta ese aire atemporal y sofisticado que define a la mujer actual.

, presente en faldas y conjuntos completos, aporta ese aire atemporal y sofisticado que define a la mujer actual. La camisa deja de ser un actor secundario. Reinventada a través de cortes asimétricos y detalles en transparencia, esta prenda se eleva para convertirse en el centro de cualquier outfit.

Delfina Chaves sastrería relajada

En esta temporada de otoño invierno 2026, los detalles lo son todo.

campera de cuero con vestido lencero