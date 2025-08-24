Evita salir durante un alerta

Evita salir durante un alerta

Varias partes del país se encuentran en alerta por distintos fenómenos, como viento o lluvias, pero tres provincias se encuentran en alerta por los dos fenómenos. A continuación te contaremos qué provincias y las medidas que se deben tomar para cuidarte.

Triple alerta

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias y vientos a las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. El área será afectada por lluvias persistentes, pudiendo ser algunas locamente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.

Además, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h.

mapa_alertas - 2025-08-24
Estas son las &aacute;reas afectadas este domingo

Estas son las áreas afectadas este domingo

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a la provincia

viento (2)
Toma las medidas necesarias para cuidarte

Toma las medidas necesarias para cuidarte

    • Evitá actividades al aire libre.
    • Asegurá los elementos que puedan volarse.
    • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para cuidarse de las lluvias

    • Evitá actividades al aire libre.
    • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
    • Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
    • Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Temas relacionados:

Te puede interesar