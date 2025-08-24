Triple alerta
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes lluvias y vientos a las provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut. El área será afectada por lluvias persistentes, pudiendo ser algunas locamente fuertes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En las zonas más elevadas, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve o lluvia y nieve mezclada.
Además, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 km/h, y ráfagas que podrán superar los 120 km/h.