mapa_alertas - 2025-08-24 Estas son las áreas afectadas este domingo

La alerta amarilla significa posibles fenómenos con capacidad de daño. Riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas. Con este nivel de alerta, la población debería estar atenta e informarse, ya que el evento que monitoreamos podría requerir algún tipo de acción en el corto o mediano plazo.

El alerta meteorológico es un mensaje que informa acerca de la posible ocurrencia de fenómenos que por sus características podrían poner en riesgo el medioambiente o la vida y bienes de la sociedad. Son mensajes de carácter preventivo y se emiten días u horas antes de la ocurrencia del fenómeno.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a la provincia

viento (2) Toma las medidas necesarias para cuidarte

Evitá actividades al aire libre.



Asegurá los elementos que puedan volarse.



Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Para cuidarse de las lluvias