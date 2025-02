"Te regalo el desayuno": la hermosa idea de la reina de Villa Bastías para los trabajadores de la vid

Tatiana Leguiza.jpg Cartel en alto, Tatiana interceptó a los trabadores y les dio un rico desayuno. Gentileza

"Fue una experiencia hermosa, una manera de agasajar a quienes cumplen una labor tan importante en nuestra provincia. Me agradecían el gesto, me decían que la mañana era larga y muchos me confesaron que no habían desayunado", relató Tatiana a Diario UNO.

La idea del desayuno que surgió en familia

"La idea de obsequiar un desayuno surgió en familia y todos me apoyaron. Mi amiga estuvo firme, a las 5, filmando la actividad", agregó la joven, egresada de la Escuela Cristiana Evangélica de Tupungato.

Tatiana.jpg Tatiana Leguiza.

Villa Bastías, su distrito natal, está ubicado sobre la Ruta Provincial 29, a dos kilómetros al norte del centro de Tupungato. Se trata de una zona agrícola donde predominan los cultivos de vid, manzanos, cerezos y nogales, esenciales para la economía regional.

Con este gesto simple pero significativo, Tatiana demostró su gratitud hacia los trabajadores mientras se ilusiona con la próxima fecha significativa para ella: este 15 se elegirá a la reina departamental.