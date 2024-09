Tarot: descubre tu destino para hoy sábado 28 de septiembre de 2024

Carta del día: El Siete de Copas

Para la tirada del tarot del sábado 28 de septiembre de 2024, los Arcanos seleccionaron a El Siete de Copas. Esta carta representa un momento en el que nuestra mente está llena de ideas, visiones y deseos. Es como si estuviéramos ante un festín de opciones, cada una más atractiva que la anterior. Sin embargo, esta abundancia de opciones puede ser abrumadora.

Según el tarot, El Siete de Copas nos advierte sobre el peligro de perdernos en fantasías y de no tomar decisiones concretas. Es importante recordar que no todas nuestras ilusiones se harán realidad y que debemos elegir sabiamente hacia dónde dirigir nuestra energía. Esta carta nos invita a encontrar un equilibrio entre nuestros sueños y la realidad, y a tomar decisiones basadas en la razón y no solo en las emociones