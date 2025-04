Tarot: descubre sus predicciones para hoy viernes 25 de abril de 2025

Según el tarot, este viernes llega con una vibración elegante, tranquila y centrada en el bienestar que nace de valorarte a ti mismo. No es un día para comenzar cosas nuevas, sino para ver lo que ya has logrado desde otra perspectiva. Puedes sentir orgullo por tu camino y darte espacio para respirar, sin presionarte ni competir. Lo que necesitas está más cerca de lo que piensas, y quizá hoy puedas acceder a algo que te haga sentir en paz contigo. También podrías experimentar momentos de soledad placentera que recargan tu energía. La autosuficiencia se convierte en un placer y no en una carga.

Tarot: las predicciones de hoy en trabajo, salud, dinero y amor