Tapar la cámara del celular con una cinta: qué significa y por qué recomiendan hacerlo

celular Cuidá tu privacidad colocándole una cinta a la cámara del celular.

Las señales que indican que están espiándote a través de la cámara del celular

Para detectar una posible intrusión, es vital observar el comportamiento del celular y tener en consideración las siguientes señales claves:

Rendimiento anómalo: lentitud repentina o sobrecalentamiento del smartphone.

Consumo energético: si notás que la batería se agota rápidamente en cuestión de horas.

Permisos injustificados: aplicaciones simples que solicitan acceso a la cámara o al micrófono.

Ante estas señales, la sugerencia principal pasará por revisar cada uno de los permisos que le concedimos inocentemente a aplicaciones descargadas de origen desconocido y quitarle el acceso a la cámara a aquellas apps que no necesiten usarla.

En sintonía, se recomienda el restablecimiento a valores de fábrica. Esta acción elimina cualquier rastro de software malicioso persistente. Tras el reinicio, es imperativo actualizar todas las credenciales y ser extremadamente selectivo con las aplicaciones que se vuelven a instalar.

ciberdelincuentes Spyware o stalkerware, la técnica que utilizan ciberdelincuentes para espiarte a través de la cámara de tu teléfono.

En última instancia, tapar la cámara del celular no es un gesto de paranoia, sino un componente esencial para proteger nuestra intimidad. De esta forma, podremos prevenir futuros descuidos y evitar que desconocidos nos espíen. Si lo creés necesario, también podrás replicar este truco tech en la cámara de tu computadora.