Tapar la cámara del celular con una cinta: qué significa y por qué recomiendan hacerlo

En un entorno digital donde las amenazas evolucionan con rapidez, la ciberseguridad ha rescatado medidas de baja tecnología que resultan sorprendentemente eficaces. Una de las más debatidas, pero respaldada por especialistas, es tapar la cámara del celular con una cinta. Aunque parezca una solución rudimentaria, colocar una simple cinta sobre el lente constituye una barrera eficiente contra el espionaje visual.
Mito o realidad: tenés que tapar la cámara del teléfono con una cinta para evitar que te espíen
Tapar la cámara del celular con una cinta es un fenómeno que está en auge debido a alto grado de protección que brinda ante prácticas de spyware. También conocido como stalkerware, se trata de un software malicioso que puede infiltrarse a través de enlaces sospechosos, descargas fuera de las tiendas oficiales o acceso físico al terminal.
Una vez que el malware ingresó al celular, el atacante se apropia de distintas funciones del teléfono. A partir de allí, el ciberdelincuente puede transmitir video en vivo o capturar imágenes sin que el usuario note ninguna señal de actividad.
Las señales que indican que están espiándote a través de la cámara del celular
Para detectar una posible intrusión, es vital observar el comportamiento del celular y tener en consideración las siguientes señales claves:
- Rendimiento anómalo: lentitud repentina o sobrecalentamiento del smartphone.
- Consumo energético: si notás que la batería se agota rápidamente en cuestión de horas.
- Permisos injustificados: aplicaciones simples que solicitan acceso a la cámara o al micrófono.
Ante estas señales, la sugerencia principal pasará por revisar cada uno de los permisos que le concedimos inocentemente a aplicaciones descargadas de origen desconocido y quitarle el acceso a la cámara a aquellas apps que no necesiten usarla.
En sintonía, se recomienda el restablecimiento a valores de fábrica. Esta acción elimina cualquier rastro de software malicioso persistente. Tras el reinicio, es imperativo actualizar todas las credenciales y ser extremadamente selectivo con las aplicaciones que se vuelven a instalar.
En última instancia, tapar la cámara del celular no es un gesto de paranoia, sino un componente esencial para proteger nuestra intimidad. De esta forma, podremos prevenir futuros descuidos y evitar que desconocidos nos espíen. Si lo creés necesario, también podrás replicar este truco tech en la cámara de tu computadora.