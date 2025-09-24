Sucesión: cuáles son los problemas que pueden surgir al repartir una herencia

Los problemas que pueden surgir a la hora de iniciar una sucesión

Los desacuerdos sobre la legítima, la desheredación, la forma de repartir la herencia o el uso de los bienes pueden generar conflictos entre los herederos, paralizando el proceso. Este suele ser el problema más común.

Un heredero puede no presentarse a la sucesión o mantenerse pasivo, lo que puede generar dudas sobre su intención de aceptar la herencia. Además, puede haber mala fe de esta persona, al iniciar el proceso sucesorio sin denunciar la existencia de otros herederos.

En segunda categoría, los problemas más frecuentes suelen ser económicos y financieros. Las herencias a menudo no cuentan con la liquidez necesaria para pagar los gastos del trámite, como los impuestos, o los protagonistas de la sucesión pueden encontrarse una herencia con grandes deudas.

sucesion, herencia Los procesos administrativos y burocráticos pueden verse conflictuados.

Por otro lado, pueden surgir problemas administrativos y burocráticos, como la burocracia excesiva, la falta de documentación y el vencimiento de plazos. Los bienes de la herencia también pueden venir con inconvenientes más allá de las deudas.

Cómo se reparte la herencia en una familia cuando no hay testamento

Este esquema, previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación, busca asegurar que el patrimonio de la herencia se transmita a los familiares más cercanos, priorizando la protección de la familia. El orden de los herederos es el siguiente: