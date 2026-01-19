Subsidio económico de PAMI: la información que todos los afiliados celíacos deben conocer

PAMI: la información que todos los afiliados celiacos deben conocer

Mediante el programa "Subsidio económico por celiaquía", el PAMI les entrega a las personas afiliadas con celiaquía un refuerzo alimentario mensual. El mismo está regulado por el Ministerio de Salud de la Nación y tiene un monto actualizado de $45.869.

Con esta ayuda económica la obra social busca que los jubilados y pensionados puedan acceder a harinas y premezclas libres de gluten (sin TACC). Esto se dará siempre y cuando presenten la documentación correspondiente.

El Subsidio económico por celiaquía está dirigido a los afiliados y afiliadas del PAMI que tengan un diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca.

El programa "Subsidio económico por celiaquía" del PAMI está dirigido a los afiliados que tengan un diagnóstico confirmado de celiaquía. Esto incluye a:

Jubilados y pensionados

Veteranos de Malvinas

Adultos mayores de 70 años que no perciban jubilación, pero estén afiliados a PAMI

¿Qué documentación se necesita?

Para tramitar el "Subsidio económico por celiaquía", el afiliado (o su apoderado/familiar) debe presentar la siguiente documentación en PAMI que acredite la enfermedad:

Documento Nacional de Identidad

Credencial de afiliación

Último recibo de cobro

Resumen de historia clí­nica donde conste sintomatologí­a clí­nica

Resultados serológicos (análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y anticuerpos antiendomisio) e histopatológicos (resultados de biopsia realizada al momento de hacer videoendoscopia digestiva alta)

Certificación del diagnóstico de enfermedad celí­aca, emitido por el/la especialista

PAMI: cómo realizar el trámite para el refuerzo alimentario por celiaquía

El trámite se puede realizar de dos maneras: