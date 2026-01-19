Subsidio económico de PAMI: la información que todos los afiliados celíacos deben conocer

El PAMI les brinda a todos sus jubilados y pensionados afiliados, con diagnóstico confirmado de celiaquía, un refuerzo alimentario mensual que supera los $45.000 para comprar alimentos sin TACC. Sin embargo, no todos los adultos mayores conocen el programa "Subsidio económico por celiaquía".
Para acceder a esta ayuda económica mensual por celiaquía, que es otorgada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), se deben cumplir con ciertos requisitos y el trámite se puede realizar vía web o en la correspondiente agencia del PAMI.
El monto del "Subsidio económico por celiaquía" se actualiza periódicamente dos veces al año, en mayo y noviembre, y se calcula como un porcentaje fijo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), publicada por el INDEC (actualmente es el 27,5% de la CBA).
PAMI: la información que todos los afiliados celiacos deben conocer
Mediante el programa "Subsidio económico por celiaquía", el PAMI les entrega a las personas afiliadas con celiaquía un refuerzo alimentario mensual. El mismo está regulado por el Ministerio de Salud de la Nación y tiene un monto actualizado de $45.869.
Con esta ayuda económica la obra social busca que los jubilados y pensionados puedan acceder a harinas y premezclas libres de gluten (sin TACC). Esto se dará siempre y cuando presenten la documentación correspondiente.
El programa "Subsidio económico por celiaquía" del PAMI está dirigido a los afiliados que tengan un diagnóstico confirmado de celiaquía. Esto incluye a:
- Jubilados y pensionados
- Veteranos de Malvinas
- Adultos mayores de 70 años que no perciban jubilación, pero estén afiliados a PAMI
¿Qué documentación se necesita?
Para tramitar el "Subsidio económico por celiaquía", el afiliado (o su apoderado/familiar) debe presentar la siguiente documentación en PAMI que acredite la enfermedad:
- Documento Nacional de Identidad
- Credencial de afiliación
- Último recibo de cobro
- Resumen de historia clínica donde conste sintomatología clínica
- Resultados serológicos (análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y anticuerpos antiendomisio) e histopatológicos (resultados de biopsia realizada al momento de hacer videoendoscopia digestiva alta)
- Certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca, emitido por el/la especialista
PAMI: cómo realizar el trámite para el refuerzo alimentario por celiaquía
El trámite se puede realizar de dos maneras:
- En línea (Web): a través del sitio oficial de PAMI (en la sección de trámites y servicios)
- Presencial: sacando un turno en línea para ser atendido en la agencia de PAMI correspondiente