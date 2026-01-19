Inicio Sociedad PAMI
Subsidio económico de PAMI: la información que todos los afiliados celíacos deben conocer

No todos los afiliados al PAMI, con diagnóstico confirmado de celiaquía, saben que pueden acceder a una ayuda económica mensual para comprar alimentos

El programa Subsidio económico por celiaquía del PAMI es un refuerzo alimentario mensual regulado por el Ministerio de Salud de la Nación.

El PAMI les brinda a todos sus jubilados y pensionados afiliados, con diagnóstico confirmado de celiaquía, un refuerzo alimentario mensual que supera los $45.000 para comprar alimentos sin TACC. Sin embargo, no todos los adultos mayores conocen el programa "Subsidio económico por celiaquía".

Para acceder a esta ayuda económica mensual por celiaquía, que es otorgada por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), se deben cumplir con ciertos requisitos y el trámite se puede realizar vía web o en la correspondiente agencia del PAMI.

El objetivo es que los jubilados y pensionados puedan acceder a harinas y premezclas libres de gluten mediante un refuerzo económico de $45.869.

El monto del "Subsidio económico por celiaquía" se actualiza periódicamente dos veces al año, en mayo y noviembre, y se calcula como un porcentaje fijo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), publicada por el INDEC (actualmente es el 27,5% de la CBA).

PAMI: la información que todos los afiliados celiacos deben conocer

Mediante el programa "Subsidio económico por celiaquía", el PAMI les entrega a las personas afiliadas con celiaquía un refuerzo alimentario mensual. El mismo está regulado por el Ministerio de Salud de la Nación y tiene un monto actualizado de $45.869.

Con esta ayuda económica la obra social busca que los jubilados y pensionados puedan acceder a harinas y premezclas libres de gluten (sin TACC). Esto se dará siempre y cuando presenten la documentación correspondiente.

El Subsidio económico por celiaquía está dirigido a los afiliados y afiliadas del PAMI que tengan un diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca.

El programa "Subsidio económico por celiaquía" del PAMI está dirigido a los afiliados que tengan un diagnóstico confirmado de celiaquía. Esto incluye a:

  • Jubilados y pensionados
  • Veteranos de Malvinas
  • Adultos mayores de 70 años que no perciban jubilación, pero estén afiliados a PAMI

¿Qué documentación se necesita?

Para tramitar el "Subsidio económico por celiaquía", el afiliado (o su apoderado/familiar) debe presentar la siguiente documentación en PAMI que acredite la enfermedad:

  • Documento Nacional de Identidad
  • Credencial de afiliación
  • Último recibo de cobro
  • Resumen de historia clí­nica donde conste sintomatologí­a clí­nica
  • Resultados serológicos (análisis de sangre con anticuerpos antigliadina y anticuerpos antiendomisio) e histopatológicos (resultados de biopsia realizada al momento de hacer videoendoscopia digestiva alta)
  • Certificación del diagnóstico de enfermedad celí­aca, emitido por el/la especialista

PAMI: cómo realizar el trámite para el refuerzo alimentario por celiaquía

El trámite se puede realizar de dos maneras:

  • En línea (Web): a través del sitio oficial de PAMI (en la sección de trámites y servicios)
  • Presencial: sacando un turno en línea para ser atendido en la agencia de PAMI correspondiente

