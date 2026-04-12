Tres apostadores del Quini 6 se convirtieron en millonarios en el sorteo 3364 de este domingo 12 de abril de 2026 y se alzaron con más de $700 millones cada uno.
Estos afortunados ganadores del Quini 6 de este sorteo de domingo consiguieron los seis aciertos en la modalidada "La Segunda" del popular concurso con los números 03 – 08 – 17 – 18 – 32 – 42.
Sorteo del Quini 6: cuántos millones ganaron los tres afortunados de este domingo 12 de abril
Lo sorprendente de este sorteo de domingo del Quini 6 no tan sólo fue la impresionante cifra que se llevaron los apostadores, sino que dos de ellos compraron el ticket ganador en la misma agencia de quinielas y loterías.
- los dos son de la localidad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe
- ambos compraron la boleta ganadora en la agencia situada en la calle Simón de Iriondo 2944
- el tercero es de la localidad de Virasoro, provincia de Corrientes, y adquirió la boleta ganadora en la agencia 00062-109 de calle Lavalle 2493
- los tres se repartieron un pozo de $713.630.458,80 cada uno
Quini 6: los resultados del sorteo 3364 del domingo 12 de abril
El Quini 6, organizado por la Lotería de Santa Fe, realizó este domingo 12 de abril de 2026 su sorteo 3364 y estos fueron los resultados del resto de sus distintas modalidades:
- Tradicional (01 - 14 - 33 - 38 - 41 - 44): 6 aciertos con pozo vacante de más de $2.840 millones
- Revancha (13 - 19 - 22 - 25 - 40 - 41): también vacante, con un pozo acumulado superior a $1.600 millones
- Siempre Sale (05 - 08 - 14 - 22 - 26 - 36): 119 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará más de $3 millones
- Pozo Extra (01 - 03 - 08 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 22 - 25 - 32 - 33 - 38 - 40 - 41 - 42 - 44): 4.008 ganadores con premios de $38.672 cada uno