Estos afortunados ganadores del Quini 6 de este sorteo de domingo consiguieron los seis aciertos en la modalidada "La Segunda" del popular concurso con los números 03 – 08 – 17 – 18 – 32 – 42.

quini 6 sorteo ganadores resultados 2 Sorteo del Quini 6: cuántos millones ganaron los tres afortunados de este domingo 12 de abril.

Sorteo del Quini 6: cuántos millones ganaron los tres afortunados de este domingo 12 de abril

Lo sorprendente de este sorteo de domingo del Quini 6 no tan sólo fue la impresionante cifra que se llevaron los apostadores, sino que dos de ellos compraron el ticket ganador en la misma agencia de quinielas y loterías.