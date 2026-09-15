Sombría historia en Ciudad: ejecutó a un psicólogo, a su paciente y se esfumó para siempre

Según señaló la reconstrucción del hecho, la joven había acudido a su sesión de terapia habitual y terminó atrapada en el medio de una emboscada fatal.

Desde las primeras horas de investigación, todas las miradas apuntaron hacia una misma persona: Mauricio Suárez, expareja de la mujer que en ese momento mantenía una relación sentimental con el psicólogo, fue colocado rápidamente como el principal sospechoso de haber planificado y ejecutado el ataque por celos y despecho.

Mauricio Suárez, el principal acusado del hecho.

Sin embargo, antes de que la Policía pudiera acorralarlo, desplegó una maniobra de escape perfecta. donde interrumpió toda comunicación con su entorno y se esfumó sin dejar el más mínimo rastro.

Ni las búsquedas provinciales, ni los rastreos nacionales, ni los alertas internacionales emitidos por Interpol lograron dar con su paradero.

Un expediente que terminó archivado

A lo largo de los años, las hipótesis sobre el destino de Suárez fueron variadas: desde que cruzó fronteras clandestinamente bajo una falsa identidad hasta que recibió apoyo para mantenerse oculto en el extranjero.

Lo cierto es que el tiempo transcurrió sin que la Justicia pudiera sentarlo en el banquillo de los acusados, y eso que fue interceptado en el año 2022.

Con el cumplimiento de los plazos legales fijados por el Código Procesal, la causa terminó declarando la prescripción del expediente.