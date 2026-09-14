Era una tarde cualquiera en Godoy Cruz, el viernes 9 de marzo de 2012, cuando, en cuestión de segundos, la calma de la zona se rompió en pedazos. Más precisamente, fueron una serie de disparos en el estacionamiento del hipermercado Carrefour los que desataron una escena de pánico, marcando el inicio de una tragedia que sería recordada hasta el día de hoy.
La brutal emboscada en un Carrefour de Godoy Cruz que provocó la muerte de un inocente
Un sangriento intento de asalto a un camión blindado desencadenó uno de los hechos de inseguridad más recordados de la provincia
La muerte de Matías Quiroga fue provocada por una banda delictiva que, fuertemente armada, montó un atraco contra un camión blindado que trasladaba caudales. Ante la rápida respuesta de la Policía, se desató un tiroteo impensado, con personas que nada tenían que ver en el medio.
Una huída exitosa con un cruce fatal
El fallido obligó a los asaltantes a emprender una fuga desesperada a través de las calles del mencionado departamento. Acorralados y con la policía pisándoles los talones, la banda buscó a toda costa un vehículo para continuar la huida.
Fue en ese preciso instante cuando, por la intersección de las calles Paso y Rodríguez Peña, circulaba Matías Quiroga, un joven universitario de apenas 21 años que nada tenía que ver con la persecución.
Sin darle la menor oportunidad de reacción, los delincuentes encañonaron a Matías para arrebatarle el auto. En un acto de pura crueldad y a sangre fría, le dispararon a quemarropa antes de escapar, causándole la muerte casi de manera instantánea.
La muerte que marcó a Mendoza
La conmoción por el asesinato de Matías Quiroga sacudió a toda la provincia. Miles de mendocinos ganaron las calles en movilizaciones históricas para exigir cambios y reformas profundas en materia de seguridad, marcando un antes y un después en la agenda.
La investigación posterior permitió reconstruir el sangriento trayecto de la banda y sentar en tribunales a los responsables. La Justicia dictó una pena ejemplar y condenó a prisión perpetua al líder de la organización, Omar "Tanga" Gómez, y a sus cómplices, en un crimen que quedó marcado en la historia policial de Mendoza.
En pocas palabras
- Emboscada fatal: un intento de robo a un camión blindado en Guaymallén terminó con la muerte de Matías Quiroga.
- Fuga y tiroteo: la banda asaltante, tras el atraco fallido, se fugó y provocó un tiroteo en la vía pública.
- Crimen y Justicia: el joven fue asesinado al ser abordado para robarle el auto, y los responsables fueron condenados a perpetua.