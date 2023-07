Solo para mentes inteligentes, intenta no perder la cordura antes de encontrar la palabra PESTO en 10 segundos o menos

La clave para resolver este acertijo visual está en prestar atención a los detalles y observar cuidadosamente cada elemento que lo compone. Cada línea, cada forma y cada color pueden contener pistas importantes que te acercarán a la palabra buscada. No te dejes engañar por las apariencias y mantén tu mente abierta a todas las posibilidades. No obstante lo que hace realmente difícil a este acertijo visual son sus condiciones y reglas. Esto se debe a que tiene un límite de tiempo por lo que debes encontrar la palabra oculta en la imagen en no más de 10 segundos ¿Podrás con ello?