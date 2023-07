Solo para mentes inteligentes: intenta no perder la calma antes de encontrar la palabra DRAGÓN en 10 segundos o menos

Para ayudarte a solucionar el desafío visual vamos a ponerte en contexto y explicarte el objetivo a cumplir: en la imagen que presenta este acertijo visual se puede ver lo que parecen ser muchas letras confusas que no llegan a significar nada. Sin embargo hay algo oculto entre ellas y es la palabra DRAGÓN, precisamente esta palabra es lo que deberás hallar.

f768x1-37251_37378_54.jpeg

No obstante, el acertijo visual posee un mayor nivel de dificultad que ha vuelto locos a los internautas. Esto se debe a que deberás encontrar la palabra DRAGÓN en no más de 10 segundos por lo que mediremos tus capacidades para probar qué tan rápido e inteligente eres. ¿Te atreves a cumplir con el objetivo de este desafío visual? El tiempo comienza ahora.

Si lograste resolver el desafío visual y encontrase la palabra DRAGÓN en menos de 10 segundos: felicidades, sin dudas eres rápido. No obstante, si no encontraste cada letra de la palabra pues aquí te dejamos la solución al acertijo visual: la pequeña diferencia entre la C y la G es la clave para que sea difícil de ubicar.